Fernanda Castillo causa conmoción con su gran parecido a Silvia Pinal

Tras el fallecimiento de Silvia Pinal, Fernanda Castillo se volvió tendencia en redes sociales debido a su parecido con la diva del cine de oro mexicano, de tal manera que usuarios de internet aseguraron que ella podría hacer su papel en una bioserie.

El jueves 28 de noviembre se reportó el deceso de Silvia Pinal a los 93 años. La primera actriz falleció rodeada de sus seres queridos después de permanecer varios días en el hospital, donde ingresó por una infección en las vías urinarias.

No se sabe con exactitud cuál fue el malestar que le arrebató la vida a la musa de Diego Rivera, sin embargo tiempo antes de su muerte se hizo público que la actriz sufrió el colapso de uno de sus pulmones.

Silvia Pinal (Jam Media/LatinContent via Getty Images)

Fernanda Castillo lamenta la muerte de Silvia Pinal

La actriz Fernanda Castillo compartió una serie de fotos de Silvia Pinal en su cuenta oficial de Instagram, a las que le colocó la descripción: “Ella eterna”.

Rápidamente la publicación se plagó de comentarios de sus seguidores que destacaron el parecido entre ambas: “Lo idénticas que son”, “Tú la más indicada para un día representar su vida”, “Yo siento que son familia y aún no saben”, “Eres muy parecida a la diva del cine. Ni sus hijas se parecen tanto como tú”, “Mi imperio romano siempre va a ser que no la interpretaste en su bioserie”, “Eres la viva imagen de Doña Silvia” y “Es increíble que se puedan parecer tanto dos seres que no son de la misma sangre”.

Publicación de Fernanda Castillo en Instagram

Asimismo, Fernanda Castillo compartió historias con comparaciones entre las dos.

¿Quién es Fernanda Castillo?

Originaria de Hermosillo, Sonora, Fernanda Castillo nació el 24 de marzo de 1982. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y su debut sucedió en 2003 en la telenovela ‘Clap’.

Destaca por sus papeles en producciones de renombre como ‘Destilando amor’, ‘Teresa’ y el ‘Señor de los Cielos’.