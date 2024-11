Frida Sofía se despide de Silvia Pinal a través de un emotivo video

Silvia Pinal falleció el pasado 28 de noviembre a los 93 años, lo cual ha generado diversas reacciones de parte de sus seres queridos, mismos que se reunieron para despedir a la famosa actriz, entre ellas Frida Sofía, quien compartió una publicación para honrar a su abuela.

La actriz de la época del Cine de Oro Mexicano se encontraba en estado crítico desde hace varios días, por lo cual su círculo cercano acudió al hospital, con el objetivo de poder compartir sus últimos momentos con vida.

Alejandra Guzmán, Silvia Pinal y Frida Sofía

Frida Sofía se despide de Silvia Pinal desde sus redes sociales

Después de que se diera a conocer la lamentable noticia, la hija de Alejandra Guzmán compartió un video, en donde se mostró notablemente conmovida por la muerte de Silvia Pinal; no obstante, agradeció el haber tenido la oportunidad de despedirse de ella.

“Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Hoy más que nunca le agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos que valen, pero que más bien no tienen precio”, comentó Frida Sofía.

Además de recalcar la fragilidad de la vida, la joven artista agradeció todos los momentos que compartió con Silvia Pinal, por lo cual se mostró entusiasta por el encuentro que tendrá con su hija Viridiana y Natasha.

“Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita, haberle podido susurrar al oído que la amaba, que estoy eternamente agradecida y pues que se merece descansar, que la espera Viri, su hija, que la espera su hija Natasha para recibirla como la reina que es”, comentó.

Silvia Pinal (1931-2024). DW

Silvia Pinal recibirá un homenaje en Bellas Artes este 30 de noviembre, por lo cual se espera que el recinto reciba a algunas de las figuras más populares de la industria del entretenimiento, mismas que van a honrar la memoria de la Diva del Cine de Oro, en compañía de sus familiares y seres queridos más cercanos.