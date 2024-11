Mamá de Poncho de Nigris en medio de críticas tras comentarios racistas y clasistas

Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, desató una ola de críticas en redes sociales tras emitir comentarios considerados racistas y clasistas sobre aspectos físicos y el tono de piel de las personas.

Esta polémica se suma a una reciente disputa pública con su hijo, a quien acusó de no apoyarla económicamente con los gastos del hogar. Por su parte, el exintegrante de ‘La Casa de los Famosos’ ha señalado públicamente la mala relación que mantiene con su madre, generando aún más controversia en torno a su vínculo familiar.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube Más allá del Fierro, Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, fue cuestionada sobre su opinión en caso de que su nieto Aldito tuviera una relación con una mujer de tez morena, momento en el que emitió un comentario clasista que generó polémica.

Guajardo respondió: “No, a mí no. Si está guapa, si tiene billete no te diría nada”, añadiendo: “Yo ya quiero que estén sufriendo por dinero”.

La reacción de los jóvenes presentes, quienes intercambiaron miradas ante las declaraciones, llevó a que le hicieran una nueva pregunta: “¿Y si está gorda?”.

“Gorda No”, dijo con mucha seguridad la madre del famoso

La pregunta desató inmediatamente las risas de todos los presentes en la conversación, aligerando momentáneamente el ambiente tras las controvertidas declaraciones de Leticia Guajardo.

“Yo no andaría con un gordo, no andaría con uno así que esté deforme”, indicó en medio de risas

Leticia Guajardo justificó su postura al afirmar que no tolera a las personas “gordas”, argumentando que tiene un problema personal con alguien en particular, a quien señaló como la principal instigadora de constantes ataques hacia ella.

“Tengo un grave problema desde hace un año con una persona que no puedo hablar porque me empieza atacar (...) Tu abuelo tenía un cuerpazo, se cuidaba mucho, hacía ejercicio y todo”.