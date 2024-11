Mark Tacher recuerda cuando una productora de TV Azteca minimizó su carrera

Mark Tacher se sinceró en días recientes sobre la mala experiencia que vivió en TV Azteca con una productora, quien ya no lo quería seguir viendo como protagonista de telenovelas.

Así lo reveló en una entrevista para el programa de Antonio Castañeda, “Perversiones de un café”, y comentó que ese fue el motivo que lo llevó a buscar oportunidades fuera de México.

“Una productora de TV Azteca minimizó mi carrera; me dijo que yo no iba a seguir siendo protagonista, que ni lo soñara. Que el nuevo protagonista iba a ser tal, que de ese nombre me iba a acordar el resto de mi vida y que me estaba invitando a un proyecto para ser ‘su mejor amigo’, después de ocho años de estar en Televisión Azteca”, relató Mark Tacher.

¿Quién es la productora que humilló a Mark Tacher?

“Me vino con esa grosería, y puedo decir el nombre y puedo decírselo a la cara, eres de verdad una muy mala persona, pero así me lo dijo. Me acuerdo de la prepotencia. Todavía me senté y le dije: ‘Hola ¿cómo estás? Su nombre empieza con F, y me dijo: ‘No creas que vas a ser protagonista, eso ya se te acabó. El nuevo protagonista va a ser…’, y me volteó la computadora”, detalló Mark Tacher.

Después de esa reunión, el actor habló con su representante, quien molesto, le dijo que no aceptara el proyecto porque le tenía dos propuestas, una en Colombia y otra en Venezuela: “En ese momento me levanté y regresé a la oficina, y le dije a esta señora: ‘Muchas gracias, me voy de TV Azteca y de México’”.

Mark Tacher reveló que la productora no fue la única en TV Azteca que lo trató mal y esa fue la última vez que pisó esa televisora. Los usuarios no tardaron en identificar a la productora, quien supuestamente sería Fides Velasco, y la foto que le mostraron fue de Andrés Palacios, cuando le dieron el protagónico de “Las Juanas”.