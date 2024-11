Lola Índigo se une a Paulo Londra y estrena “Perreito pa´llorar”

2024 está por finalizar, sin embargo Lola Índigo solo comienza, lo que parece ser, una de sus mejores etapas musicales. El pasado 28 de noviembre, la intérprete sorprendió a sus seguidores con el estreno de “Perreito pa´llorar”, una canción que cuenta con la colaboración de Paulo Londra.

La que es considerada como la mejor artista española de 2024, presentó, junto a su amigo argentino, un reggaetón lento, para bailar las penas y dejarlas atrás durante un instante.

“Perreito pa´llorar” cuenta una historia de desamo, pero el ritmo es tan único que evoca otro tipo de emociones; con una guitarra eléctrica que suena con indignación al principio, un beat que no tarda en llegar y que incita a bailar y con unos violines en el puente de la canción, esta producción convierte al estreno en una canción adictiva, que remueve nuestra parte más sensible mientras no puedes dejar de disfrutarlo.

En esta nueva entrega de la granadina número uno en ventas, Paulo Londra aporta la visión de ese amigo fiel, que siempre está ahí para apoyarte en esos momentos duros, y el que sabes que no dudará en salir de casa y llevarte de fiesta para llorar tus penas junto a ti.

La reconocida cantante Lola Indigo comenzó su gira ‘Nave Dragón’ en España frente a más de 500 mil asistentes, recorriendo los festivales más importantes del verano europeo. Después de embarcarse en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera logrando vender el Estadio Santiago Bernabéu en menos de 24 horas, el fenómeno de Lola Índigo arrasa gracias a su talento y dedicación, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los nombres más importantes de la música en español, consolidándose como la artista femenina con más canciones en el top 200 de Spotify España, demostrando, una vez más, su popularidad.