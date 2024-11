Tania Rincón defiende a Arath de la Torre de las críticas que ha recibido por ‘La Señora Presidenta’

Tania Rincón ha salido en defensa de Arath de la Torre debido a todas las críticas que ha recibido por su protagónico en la obra “La Señora Presidenta”, ya que muchos aseguran que se le subió la fama.

La conductora, quien lleva años trabajando con él en el matutino de Televisa, “Hoy”, ha afirmado para las cámaras del programa “De primera mano” que su compañero solo está aprovechando su momento.

“Yo creo que mi querido Arath apenas tiene tiempo de respirar. Es un hombre que no para, que está aprovechando su momento, sin duda alguna… Que pedía a gritos tener tantos proyectos”, expresó Tania Rincón.

Tania Rincón le dice a Lola Cortés que debería ser más respetuosa con el trabajo de los demás

Tania Rincón comentó que Arath de la Torre conoce su talento y la trayectoria que tiene, por lo que se sabe merecedor de la oportunidad que le dieron al protagonizar la obra “La Señora Presidenta”.

Sin embargo, días atrás Lola Cortés dijo que le parecía una enorme falta de respeto para el teatro que le hubieran dado esa oportunidad a él, cuando antes la obra en cuestión fue protagonizada por Don Gonzalo Vega y luego por Héctor Suárez.

“Yo creo que no hay que meternos en el trabajo de nadie. Me parece que ellos están haciendo un trabajo muy válido y tan le está gustando a la gente, que les ha ido muy bien en taquilla. Entonces, me parece que hay que respetar, hay que respetar el trabajo de todos”, le replicó Tania Rincón.

Asimismo, considera que Alex Gou, Arath de la Torre y Mario Bezares fueron valientes al montar en escena una obra que se volvió tan exitosa con Don Gonzalo Vega, porque siempre habrá comparaciones y probablemente quieran minimizar el talento real de los involucrados en la nueva adaptación.