‘This Is Us’, documental de One Direction, se reestrenará en cines; ¿Cuándo y dónde ver?

Tras el repentino fallecimiento de Liam Payne, Cinépolis prepara un homenaje para honrar su memoria, de tal manera que ‘This is Us’, el documental sobre One Direction, se proyectará en las salas de cine de México.

Liam Payne perdió la vida el miércoles 16 de noviembre tras caer del tercer piso de la habitación del hotel en el que se hospedaba durante su visita a Buenos Aires, Argentina. El suceso causó conmoción en Directioners alrededor del mundo, así como en celebridades y a los mismos integrantes de One Direction.

A más de un mes, el caso no se ha logrado esclarecer, por lo que existen muchas teorías respecto a los últimos momentos de Liam con vida.

El féretro con los restos de Liam Payne en el funeral del cantante de One Direction en la St Mary's Church de Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, el 20 de noviembre del 2024. (Jonathan Brady/PA via AP) AP (Jonathan Brady/AP)

¿Cuándo y dónde ver el documental de One Direction en el cine?

Después de 8 años, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Harry Styles se volvieron a ver las caras en el funeral de Liam Payne. Los miembros de la boyband se reunieron para despedir a su compañero en Amersham, Londres.

Por su lado, Zayn Malik realizó un homenaje al apodado ‘Payno’ en el primer concierto de su gira cuando proyectó sobre la pantalla “Liam Payne 1993 - 2024. Te amo, hermano”, hecho que conmovió a todos los asistentes del inicio de la gira ‘Stairway to Sky’ en Leeds.

Ahora, a la lista de homenajes a Liam Payne se le suma el de Cinépolis, donde se realizará una proyección especial del documental ‘This Is Us’ el 19 de noviembre del 2024, en el que se muestra el camino que One Direction siguió para convertirse en un fenómeno mundial. Dicha cinta se estrenó en 2013 resultando en un éxito masivo.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de las sucursales de Cinépolis en las que se proyectará la película, ni horarios, pero se espera que pronto la empresa pronto libere más información al respecto.