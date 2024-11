Resurge video de Adela Micha adelantando muerte de Silvia Pinal

Las redes sociales son un espacio que permiten mayor conexión entre las personas. Día con día los internautas comparten constantes imágenes y videos que suelen revivir de un momento a otro; para bien o para mal, los usuarios guardan lo que se sube y es muy difícil que se llegue a borrar por completo algún material en la red.

En las últimas horas, miles de personas comenzaron a seguir de cerca el estado de salud de Silvia Pinal, el cual se reporta como delicado. Algunos medios de comunicación acudieron al hospital para obtener información de los médicos, familiares o seres queridos. Asimismo, los internautas consumieron todo el material relacionado a una de las actrices más populares de las últimas décadas. Desafortunadamente, entre todas las grabaciones, algunas personas volvieron a compartir el momento donde Adela Micha pide adelantar material para el fallecimiento de Silvia Pinal, conocido popularmente como “Zopilotear”.

Adela Micha asegura que Silvia Pinal “No tarda en morirse”

Durante la emisión del 23 de diciembre de 2021 la periodista Adela Micha expresó su opinión acerca del estado de salud de Silvia Pinal, en la cual aseguró que la actriz “No tarda en morirse”. Sí, todo ocurrió porque Adela transmitía el programa de televisión a su canal de YouTube “La Saga”, pero a diferencia del programa que se transmitió en televisión y radio, este live no tenía anuncios publicitarios por lo tanto en la tomas no había cortes.

“No sé que pasaría si vieras los obituarios que ya se tienen de las personas famosas mayores de edad así es el mundo”, “Suena feo, pero en el mundo del periodismo, ésto es lo mas natural. Cuantos periodistas hicieron lo mismo, pero con la diferencia que a Adela Micha la cacharon in fraganti” o “Todavía no muere Silvia Pinal, Adela, no te desesperes” son algunos de los comentarios insertados por varios internautas.