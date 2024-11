“Siempre he sido un poco política en mis letras”: Marianina y la protesta con ritmo

Marianina, la cantante originaria de Colima y radicada en Los Ángeles, está en plena promoción de su nuevo EP “Suavecita y Peligrosa”, lanzado el pasado 18 de octubre. La artista se ha hecho conocida por sus letras comprometidas, que abordan temas de protesta social, migración y la salud mental.

En entrevista para Publimetro, compartió sus reflexiones sobre este nuevo material, su relación con la música y cómo sus vivencias personales se convierten en mensajes para alzar la voz.

En “Suavecita y peligrosa”, la cantante explora diversos temas sociales, y lo hace de una forma accesible y sin perder la fuerza que caracteriza su propuesta. “Siempre he sido un poco política en mis letras”, comentó, “pero lo tomo desde una parte personal, como yo veo el mundo. Tal vez una manera rebelde, pero es mi visión”.

Uno de los temas destacados es la salud mental, un asunto que, aunque muchas veces se trata de manera solemne, Marianina aborda con una perspectiva más ligera. “No se trata de restarle importancia, sino de quitarle el tabú”, explicó.

El problema de la gentrificación

Además, en una de las canciones del disco, se enfoca en su experiencia migratoria, un proceso que vivió desde que llegó de México a Estados Unidos en 2019. “La canción ‘Jicamita’ habla de mi proceso de migración y de la defensa del territorio”, una crítica a la gentrificación, a la devastación del capitalismo que obliga a millones de personas a salir de sus casas.

A lo largo de su carrera, Marianina ha mostrado una postura activa ante las injusticias sociales, y la reciente viralización de videos en redes sociales sobre la gentrificación en lugares como Sinaloa o la Ciudad de México es algo que le causa satisfacción. “Pues a mí me encanta ver eso, porque significa que ya la gente, los mexicanos, nos estamos poniendo las pilas y estamos haciendo lo que tal vez debimos haber hecho desde hace mucho. Que es empoderarnos y defender nuestro territorio, defender nuestra cultura, no tener vergüenza, no someternos a las culturas de nadie más. Si esto es nuestra tierra, es nuestra cultura y tenemos derecho a existir. Y pues si no les gusta, pues que se regresen de donde vienen”, sentenció. La cantante es firme en su convicción de que la lucha por el territorio es también una lucha por la identidad cultural.

Relaciones tóxicas

En cuanto a otros temas de su disco, Marianina aborda la complejidad de las relaciones humanas, tanto amorosas como personales. Habla sobre las relaciones tóxicas, pero no sólo desde la perspectiva de los demás, sino también reflexionando sobre las actitudes que uno mismo puede tener hacia el amor y la pareja, ya que considera que es importante poder perdonarse por los errores propios y no tomarse tan en serio.

De esta manera, la música de Marianina no sólo busca que se hable de temas serios, sino también que se pueda disfrutar y celebrar, incluso mientras se está luchando por lo que es justo.

Aunque radica en Los Ángeles desde hace varios años, Marianina reconoce que su público más grande sigue estando en México. “Mi carrera la hice en México, pero me ha sorprendido la buena recepción que he tenido aquí en Los Ángeles”. A pesar de las dificultades por la situación migratoria, la cantante mantiene la esperanza de poder regresar a su país pronto para compartir su música en vivo con sus seguidores mexicanos.

Marianina está trabajando en su próximo proyecto, un álbum de larga duración titulado Love Songs of the Lobby Revolution. En este nuevo disco, la artista espera seguir abordando temas de lucha social y política, con la esperanza de que el arte siga siendo una herramienta de resistencia frente a los tiempos difíciles que se avecinan. “Ojalá no tuviéramos que hablar de estos temas, pero si no lo hacemos, nos devoran”, consideró.

Finalmente, Marianina se comprometió a seguir compartiendo su música llena de mensajes de resistencia, amor y esperanza. “Es un placer para mí encontrar nuevos corazones que puedan estar abiertos a recibir mi música y mi mensaje”, concluyó.