Margarita Magaña revela que en “Teresa” hizo una de sus mejores interpretaciones

Margarita Magaña participó en días recientes en un podcast, donde reveló cuál ha sido una de sus mejores interpretaciones, y resulta que fue en “Teresa” y la grabó en solo una toma.

La actriz estuvo en “Podcastmadre” que realiza Nacha Rock y ahí compartió detalles de su carrera y vida personal. Entonces, en un segmento, comentó cómo fue su experiencia grabando cierta escena.

“En ‘Teresa’ grabé la muerte de Paulo en una sola toma, porque no podía ni respirar… En esa escena, yo traigo un vestido de novia, me estoy haciendo la prueba de vestuario y me avisan lo que tengo que hacer”, relató Margarita Magaña.

Margarita Magaña rogó para que no le pidieran repetir la escena

Margarita Magaña recuerda que su personaje Aida debía llegar vestida de novia al hospital porque su novio Paulo se estaba muriendo, así que debía reflejar el dolor y la angustia que sentiría una mujer en ese momento.

Confiesa que el diálogo de su compañero fue sumamente anticlimático, ya que antes de morir solo dice el nombre de Teresa, y con eso no podía trabajar mucho, sin embargo, agradece que la directora le hubiera dado unas excelentes indicaciones.

Fue así como Margarita Magaña se despeinó haciendo esa escena en “Teresa”, tal y como se le pidieron, y cuando acabó rogó mentalmente para que no le dijeran que tenía que volverla a hacer.

Por fortuna, todo salió tan bien, que no hubo necesidad de repetir nada, algo que agradeció enormemente la actriz porque hasta el maquillaje se le corrió y quedó exhausta a nivel emocional.

“Gracias a Dios no la repitió y quedó bien bonita, o sea, la sigo viendo hoy día y digo: ‘es de mis mejores escenas’”, finalizó Margarita Magaña.