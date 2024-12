Angélica Vale confiesa si escenificará a Carmen Salinas en su bioserie

Carmen Salinas Lozano fue una destacada actriz, comediante, imitadora, política y productora mexicana. Nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, México, y falleció el 9 de diciembre de 2021 en tierra azteca. Su legado en las pantallas quiere ser proyectado a través de una bioserie y se le preguntó a Angélica Vale si estaba dispuesta a interpretar ese importante papel.

¿Aceptará el personaje?

La actriz ha revelado que no interpretará a Carmen Salinas en la bioserie que se está preparando sobre la vida de la querida artista. Aunque en algún momento se consideró la posibilidad, Vale explicó que no participará en el proyecto debido a varios motivos personales y profesionales.

“Fíjate que hace muchos años, que yo podía, no sé quién fue, me atrevo a pensar que creo que fue Carmen Salinas, y creo que la gente se quedó con la idea, pero no, no voy a participar, me hubiera encantado, pero no”, puntualizó.

No quiere perder la figura

Ante la propuesta, Angélica Vale ha declinado, alegando que su reciente pérdida de peso, aunque difícil de lograr, la ha llevado a priorizar su salud y bienestar por encima de un papel actoral.

“No pues ya, ya adelgacé, ahorita ya déjenme así, no me pidan que vaya a engordar para un personaje por favor”, agregó.

La bioserie de Carmen Salinas será un proyecto ambicioso que explorará diferentes etapas de su vida, desde su infancia hasta sus últimos días. La familia de Salinas ha expresado su entusiasmo por este homenaje y se están realizando los castings para seleccionar a los actores que representarán a las personas más cercanas a la comediante.