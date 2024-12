Bad Bunny reaparece en su canal de WhatsApp con misterioso mensaje: ¿Qué dijo?

Bad Bunny, el célebre cantante puertorriqueño, ha impactado a sus seguidores al realizar una aparición especial en su canal de WhatsApp durante el Día de Acción de Gracias en Norteamérica.

En este mensaje, expresó su agradecimiento a sus más de 12 millones de seguidores, resaltando la importancia de quienes lo apoyan por ser auténtico.

En sus palabras, Bad transmitió su gratitud a sus seguidores por el constante apoyo, a pesar de su escasa presencia en la plataforma.

Mostró su afecto hacia aquellos que lo valoran por ser genuino, extendiendo sus buenos deseos por el Día de Acción de Gracias y enviando saludos a todos sus seguidores, independientemente de si celebraban la festividad.

Así mismo lo dijo:

‘‘Gente. buenos dias. gracias por quererme tanto y seguirme aunque nunca escribo por aquí. quienes me quieren y me siguen siendo yo tal y como soy son los que me importan, a ustedes les doy gracias hoy ♥️ GRACIAS. no sé si eso se entendió....’’

Y siguió: ‘‘pero nada feliz día de acción, de gracias, feliz thanksgiving, feliz sangivin a quienes lo celebran, a los que no pues feliz jueves, los amo, me fui a comer.’’

Más de 150 mil seguidores interactuaron con el mensaje del artista, reconociendo lo poco comunes que son sus comunicaciones en WhatsApp.

Esta respuesta entusiasta se produce luego de cinco meses desde su última interacción en la plataforma, en la cual Bunny admitió jocosamente haber olvidado que tenía activado ese canal y bromeando sobre la posibilidad de volver a olvidarlo en el futuro.

Bad Bunny en WhatsApp

La interacción de Benito en WhatsApp generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes aprecian estos gestos espontáneos y cercanos del artista. Sin embargo, en redes sociales aseguraron que esos gestos mantienen el comportamiento misterioso del artista, quien no adelanta si trabaja en un nuevo disco o en algún proyecto cinematográfico.