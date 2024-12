Tras éxito en Europa, Antoñito Molina llega a México con el disco ‘El club de los soñadores’

Tras el éxito de sus temas como ‘La Aventura’ , ‘Hubo un tiempo’ o ‘Por si mañana’, con los que alcanzó el millón de oyentes mensuales y llegó a formar parte del top 200 artistas Spotify, Antoñito Molina, presentó su segundo álbum de estudio que lleva el nombre de uno de sus tema mas importantes ‘El club de los soñadores’ .

El cantante quiso recopilar sus últimos temas en este disco y añadir tres canciones inéditas: ‘Me prometo’ , ‘De Que Te Vale’ y ‘Trampolín’ . El disco, que cuenta con 11 canciones que surgieron de los más profundo de Antoñito Molina, está personalizad y dará a los fans la oportunidad de formar parte de ‘El club de los soñadores’ .

Tanta es la pasión del artista por conocer a sus fans de todo el mundo que, hace unos días, Antoñito viajó a la Ciudad de México para dar une breve presentación, donde minutos previos a la misma habló con Publimetro y dijo: “estoy súper emocionado y con ganas de encontrarme con gente maravillosa, que sé que viene con cariño a verme y es un regalo de la vida estar aquí”.

La realización del evento contó con mucho tiempo de preparación ya que el cantante buscó un lugar que transmitiera lo mismo que su música, hecho que lo llevó al huerto Roma Verde (Bambudésica), ubicado en la CDMX: “es un lugar muy idéntico a mis canciones y a mi música: natural y puro”.

Con relación a la composición del álbum, el artista aseguró que “Me agradó crear cosas nuevas. Me encanta equivocarte, aprender, corregir, mejorar y disfruto la parte de crear, de componer”; sin embargo también dio una breve explicación sobre qué es ‘El club de los soñadores’: “En este disco hay 11 canciones que compuse poquito a poco que compartí con la gente. Cuando me encontré con siete canciones, me di cuenta de que de que tenía varios temas y describí, de repente, que se podía hacer un disco. Las unimos todas para que la gente las pudiera tocar y sentir durante mis shows”.