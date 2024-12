Se acaba ‘Chisme No Like’ con Javier Ceriani y Elisa Beristain; ¿los demandaron?

Se acaba Chisme No Like

Chisme No Like saldrá del aire. El programa digital conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain llegó a su final a tres años de haber comenzado.

El espacio comenzó con buena aceptación por parte del auditorio porque abordaban las noticias del espectáculo con acidez.

Sin embargo su línea editorial constantemente los metía en polémicas con celebridades a las que difamaban y amenazaban con demandarlos en México y en Estados Unidos.

Fue el comentarista de espectáculos Álex Kaffie quien reveló en su programa ‘Sin Lisonja’ que la emisión que se transmitía en vivo desde Estados Unidos llegará a su final.

¿Por qué se acabó Chisme No Like?

Kaffie dijo que no tenía detalles acerca de cuál es la razón por la que se termina Chisme No Like, sin embargo seguidores del canal comenzaron a escribirle que no habían hecho transmisiones esta semana, a pesar del fallecimiento de Silvia Pinal.

Sin embargo el conductor dijo que los colaboradores del canal como personas de la producción habían sido notificados del final del programa.

A lo largo de los años fueron acumulando enemistades por información que daban a conocer acerca del mundo del espectáculo.

Uno de ellos el conductor de ‘Ventaneando’ Daniel Bisogno quien incluso tuvo problemas en la televisora tras responderle a Ceriani llamándolo muñeca mal co...gida.

Recientemente los conductores habían afirmado que Pepe Aguilar había pagado a Pati Chapoy, Maxine Woodside y Flor Rubio por que le ‘lavaran la imagen’ a Ángela Aguilar y hablaran bien de ella.

¿Se pelearon?

El público de Álex Kaffie también comenzó a comentar en el canal que pudieron haberse peleado debido a que en las transmisiones generalmente había enfrentamientos entre ellos.

Otros más consideraron que se trata de una estrategia del canal que en otras ocasiones ha anunciado su supuesto final para llamar la atención.

Se espera que este lunes se haga el anuncio oficial de la cancelación.