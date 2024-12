Morat va por un cierre memorable en México: “El reto es permanecer”

Morat se ha convertido en una de las bandas más influyentes del pop rock en español. Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas están viviendo un año lleno de logros y nuevas experiencias. En medio de su gira Los Estadios, el grupo hace un espacio para platicar con Publimetro de cómo se prepara para el cierre en México.

Morat recién lanzó el sencillo La Policía en todas las plataformas digitales y que tocan ya en la última parte de Los Estadios Tour.

Han vendido 800 mil boletos en todo el mundo; 250 mil entradas corresponden a México.

Publimetro charló en exclusiva con Morat sobre el cierre de gira en México y lo que viene para 2025 Morat (Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón)

¿De repente se creen todo lo que les ha pasado?

— Morat: Sí, una locura, todavía nos acordamos cuando tocamos en el Plaza Condesa y en barecitos más en Ciudad de México y en México en general. Ha sido muy emocionante para nosotros, parece que ha pasado una vida, pero fue hace relativamente poco y pensar que estamos ya en este momento en estadios, después de poco más de diez años de carrera es una locura, estamos profundamente agradecidos.

Tienen un cierre a lo grande en México, ¿cómo describen este 2024?

— M: Se viene el final de la gira en México y eso nos tiene muy emocionados. Sabemos que México es un lugar increíblemente importante para nosotros y, por eso, el final de la gira también va a ser tan especial, queremos el 2024 sea inolvidable. Hemos hecho un trabajo muy importante por disfrutar todo esto porque -a veces- uno se queda en el vértigo y en todo el trabajo que representa hacer una gira de esta magnitud y puede olvidarse de disfrutarlo, por eso estamos haciendo un trabajo muy consciente por intentar pasarla bien, disfrutar y que realmente sea un lindo recuerdo esta gira; ojalá lo podamos recordar como la culminación de un proceso y como uno de los mejores momentos de nuestra vida.

<i>“Todavía una parte de nosotros no se lo puede creer, otra parte sí, porque siempre lo soñamos y sabemos que hemos trabajado duro. No deja de generarnos ese sentimiento como de agradecimiento con la gente”</i> — Morat

Los nombran como el fenómeno musical colombiano, ¿qué piensan sobre esto?

— M: Sí es verdad que hay una sobre necesidad de etiquetar las cosas y no solamente pasa con los artistas, también con los géneros y con muchas cosas dentro de la industria. Nosotros intentamos no fijarnos mucho en esas cosas y sobre esta etiqueta puntual que mencionan, pues nada, nos sentimos halagados por lo que toca, sabemos que eso es más un reconocimiento a la gente que nos apoya, que a nosotros, sentimos un profundo agradecimiento por toda esa gente que nos ha permitido crecer y que ha crecido con nosotros todos estos años; también nos genera un sentimiento de responsabilidad por seguir respondiendo año tras año.

Hay muchos coqueteos musicales con México, ¿cómo va ese romance?

M: Bueno, los acercamientos musicales con México han sido muy especiales para nosotros, creo que justo desde el 2017 empezamos y también es bonito ver que no han parado, en nuestro disco anterior, en Si ayer fuera hoy también tuvimos un acercamiento musical en una de nuestras canciones que se llama Debí suponerlo en la que explícitamente hacemos alusión a México y no sólo eso, sino que también hicimos una versión mariachi, fue una pequeña licencia que nos tomamos, de la mano de Camila Fernández que le dió un toque increíblemente especial a la canción, nos encantó hacer este experimento y nada, el cariño sigue, tanto musical, como extra musicalmente, por llamarlo de alguna manera y nos emociona mucho, es algo que ojalá podamos seguir haciendo por mucho más tiempo.

¿Cuál es la parte más humilde de Morat?

— M: Esta pregunta es difícil porque creemos que si uno la responde, es inevitable estarse contradiciendo ¿no? hablar de la humildad propia es difícil, lo único que diríamos es que para nosotros el hecho de ser una banda siempre ha sido un factor muy importante, el sentimiento de tener personas que de alguna manera se conocen desde hace tanto tiempo y que notan los cambios en el comportamiento de uno y viceversa, siempre nos ha ayudado a mantener, o por lo menos intentar mantener nuestras costumbres iguales, intentar mantener la cabeza en su sitio y estarnos cuidando para mantenernos fieles a los que siempre hemos querido ser.

¿Llevan una bitácora o algún registro personal durante los conciertos?

— M: Es bastante personal, todos hemos hecho el esfuerzo de que durante esta gira sea muy consciente la idea de disfrutarlo y de saber que estamos viviendo una cosa que soñamos durante muchos muchos años y que sin duda es importante vivirla por lo que es, por muchas veces en el día a día uno se queda en la preocupación del trabajo, en lo que toca hacer, el trabajo sigue siendo pesado pero hemos tomado decisiones para hacernos consciente de ello. Cada uno tiene su forma de irlo llevando, a veces esa bitácora se vuelve como cosas que vamos recolectando de los países que visitamos, los llevamos a la casa, tal vez un trago diferente, un dulce, esa bitácora se ve de distintas maneras para cada uno de nosotros, pero sí hemos tratado de grabarnos en la memoria todo esto que estamos viviendo.

Simón: Yo por mi parte tengo muchas cosas escritas y muchas,muchas, muchas fotografías de la gira.

¿Hay nuevas inquietudes que sean una motivación para el futuro?

— M: Creemos que en este momento nos encontramos en un lugar bastante bonito, nos sentimos muy tranquilos de lo que hemos logrado, muy orgullosos y agradecidos con el público. Hemos descubierto que sin duda lo que nos gusta es el andar, tocar en vivo y tocar entre amigos, es una cosa que tenemos la suerte de hacer, ya que nos conocemos desde los 5 años, Martín (baterista) es hermano de Simón (bajista), somos muy familiares y con eso en mente, las inquietudes hacia el futuro que nos hemos planteado son las de ¿cómo lograr que ese futuro sea largo?, darle a la longevidad un aire real, cuidarnos y construirnos de manera que sea fácil y viable para todos, querer seguir en esto durante mucho tiempo juntos, que sea creativamente satisfactorio, que cada uno tenga un espacio para poder juntar el proyecto con las cosas que a cada uno le interesan, lo hemos estado hablando mucho, pensando en futuro y en los movimientos que podemos tomar para que eso sea así, sentimos que el reto es permanecer, es difícil llegar, pero en este caso uno lo ve, la cantidad de bandas que se separan, artistas que dejan de girar, mucho de eso tiene que ver con que girar es un trabajo de convivencia intensa, constantemente nos hacemos la pregunta ¿Qué podemos hacer para que la convivencia sea agradable, la pasemos bien y nos divirtamos?, para poder hacerlo mejor.

Morat es una banda joven, ¿es precoz, extrovertida o tímida’?

— M: Creemos que somos una banda honesta en la forma en la que habla, musicalmente hablando tratamos de hacer lo que nos gusta, como nos gusta y tenemos la grandísima suerte de que a la gente le gusta oír lo que nos gusta escribir. Sin duda sentimos el cambio que se ha visto a medida que vamos creciendo, cómo se componen las canciones, los temas que se tocan, entonces no diríamos que es precoz, más que extrovertida o tímida somos honestos en la forma en la que queremos hablar, lo que nos gusta, especialmente si es musicalmente hablando, tocando y en parte por eso hemos defendido un formato que por lo menos en el rock pop y en lo que está sonando en la radio no es tan común, una banda en la que todos sus integrantes forman un papel fundamental para que suceda la cosa, en esa medida nosotros tratamos de hablar a través de la música que nos gusta tocar también y por eso nuestros conciertos siempre han sido tan importantes, porque es parte esencial de lo que somos, instrumentistas, nuestra forma de hablar está también muy trazada por esto.

Le han demostrado a la industria que pueden conquistar con letras y ritmos que no necesariamente son la tendencia, ¿ha sido fácil o difícil defender su estilo?

— M: La decisión de tener una banda y tocar la música que tocamos y cantar lo que cantamos no fue una reacción a algo más, obviamente hay presiones desde afuera, en especial cuando está iniciando como para que uno haga algo que suene más, pero desde el principio fuimos muy honestos con que para nosotros había ciertos límites que no se podía cruzar. Por ejemplo el de dejar de ser una banda o hacer música que no se pueda tocar como banda, hemos experimentado en distintos estilos, de distintas maneras, tratando de jugar con distintos instrumentos, distintos formatos para tocar en banda, variándolo y nos hemos dado cuenta una y otra vez que lo nuestro es el formato de la banda y hacia dónde eso nos lleve irá variando, nuestra discografía es muy variada en ese sentido, los primeros discos tienen mucho folk, en el segundo hay un flamenco, pero también hay un r&b, luego hay cosas de rock, baladas a piano, hay mucha variedad en cuanto a género y creemos que eso es lo mágico del formato de las bandas, no es un tema de ritmos y letras que no están en tendencia, la banda tiene múltiples ritmos, nosotros variamos de ritmo constantemente. La idea de defender el estilo ha sido más bien la convicción de que nosotros queremos hacerlo como nos gusta y como nos hace felices y si no, pues no nos dan tantas ganas, ha sido fácil en ese sentido, sin decir que no ha habido presiones reales de afuera que hemos tratado de hacer convivir y entender que cabe el juego y la fusión.

¿Qué nos pueden adelantar de sus planes para 2025?

— M: El primero sin duda es un disco nuevo, nuestro quinto disco ya está hecho, está bastante avanzado, entonces es cuestión de tiempo para que salga, saldrá en el 2025 y con este disco vendrá mucha música en vivo, estamos buscando festivales, queremos llevar a mucha más gente lo que hicimos ahorita en la gira de los estadios, buscar un formato que nos permita movernos a más lugares, pues somos muy fans de explorar y llegar a más lugares a tocar.

Sabemos que en Morat no hay un líder, pero si hay varias personalidades.

— M: En efecto, en Morat no hay un líder porque nos vamos rotando constantemente ese papel dependiendo de los temas y las personalidades también son variables, llevamos siendo amigos tanto tiempo y trabajando juntos tanto tiempo que también hemos visto a todos en rol papá, psicólogo, hiperactivo, enamorado, cada uno tiene sus momentos y no nos atreveríamos a decir que uno es el más de algo, más bien en distintos momentos cada uno brilla en un rol diferente y eso también es lo mágico, ver que de pronto dos personas diferentes en un mismo rol, pueden ejercerlo de manera diferente y llegar a lugares distintos, que también es muy valioso a la hora de tener un proyecto creativo, sin duda nos da muchas puertas para explorar.

Si pudieran pedir un deseo antes de que amanezca, ¿cuál sería?

— M: Probablemente sería el de la longevidad, durar, ojalá podamos durar tocando con buena salud y buenas ganas y energía durante muchos muchos años, es algo que nos llena muchísimo y ojalá podamos trabajar y hacer las cosas para que esa llama de pasión e interés por hacerlo siga prendida por mucho tiempo.

Morat en México