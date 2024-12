Paulina Goto le apuesta a su proyecto musical

Paulina Goto, cuyo nombre completo es Paulina Jazmín Gómez Torres, es una talentosa actriz, cantante y compositora mexicana. Nació el 29 de julio de 1991 en Monterrey, Nuevo León, México.

Saltó a la fama gracias a sus papeles en telenovelas juveniles como “Miss XV” y “Mi corazón es tuyo”, donde demostró su talento para la actuación y el canto.

En medio de diversas grabaciones de telenovelas y películas, la artista está apostando suerte por su carrera musical. Recientemente, “Siete Planetas” es una de sus canciones.

Paulina ha expresado su entusiasmo por este proyecto, destacando que “Siete Planetas” nació del corazón y refleja sus experiencias más íntimas.

“Estoy feliz de retomar este proyecto, en el cual me he involucrado en todos los sentidos, desde la producción, la realización, es un proyecto me ha enseñado mucho, que siento que he podido crecer no solamente como cantante aprender mucho más lo que hay detrás de cámara”, agregó.

Además, ha decidido colaborar principalmente con mujeres en su banda y equipo de trabajo, subrayando la importancia de apoyar al género femenino en una industria que a menudo beneficia a los hombres.

“Somos mujeres curiosas y que estamos en constante movimiento, también le abre puertas a otras que vienen atrás de hacer un montón de cosas y de experimentar sin miedo”, expresó.

Goto es una artista multifacética que ha logrado destacar en múltiples áreas del entretenimiento, ganándose el reconocimiento y cariño del público.

Sus fans le dejaron algunos mensajes.

“Siempre tan talentosa cantante te quiero mucho Paulina Goto”, “Oye, qué chulada de canción!!! Todo el éxito siempre para ti, Pau”, “Ya quiero que la escuchen todos esto me traerá muchos recuerdos”, “Que hermosa canción, tu voz es muy perfecta Paulina, mucho éxito en este proyecto”, son algunos de los comentarios en YouTube.