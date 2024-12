Thalía rompe el silencio para expresar su estado emocional tras la muerte de su hermana, Ernestina Sodi

Thalía se armó de valor, tomó el micrófono y decidió hablar directamente con sus fans, de su estado emocional tras la muerte de Ernestina Sodi, su hermana.

Han pasado 24 días de la partida física de Ernestina Sodi, hermana de Thalía y madre de Camila Sodi. La escritora y artista sufrió problemas de salud relacionados al corazón que no pudo soportar, y tras estar 20 días internada en un hospital, falleció el pasado 8 de noviembre.

Tanto Thalía como Camila, y gran parte de la familia Sodi, se han mantenido bajo perfil, viviendo el luto a su manera. Sin embargo, la legendaria cantante ha decidido hablar sobre el tema, en el estreno de Zoom In, su propio podcast que publica en su canal de YouTube.

Sentada en el piso y con micrófono en mano; con la hermosa decoración de su hogar, Thalía le abre las puertas de sus sentimientos a sus fans, con este video en el que toma el tema de la sensible pérdida que acaba de padecer.

“Me siento, cariños, como si me hubiera pasado un tráiler por encima, hagan de cuenta que me pegó un tren a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espaldas en un pavimento sólido de concreto, así me siento. Me siento muy vulnerable... Ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia”, dijo Thalía, según reseña la revista Quién.

“El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy intenso, muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, en la tierra, a mi lado, sus sonrisas, sus manitas llenas de caricias, sus ojos llenos de historias y de estrellas, abrazarla, platicar por horas, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte a la mitad... Es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”, añadió la cantante.