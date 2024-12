Valentina Ferrer visita México para evento de moda y da avances sobre sus próximos proyectos

El pasado 28 de noviembre comenzó, en la capital del pais, el ‘Espacio Vogue México Holiday Edition 2024′; donde más de 30 marcas de moda, belleza y estilo de vida ofrecieron, durante varios días, los mejores productos para las y los interesados en contar con prendas y accesorios exclusivos.

Entre todos los asistentes, resaltó la participación de Valentina Ferrer que se sumó para cortar el listón de inauguración del evento: “Creo que es una oportunidad muy importante para que los artistas puedan mostrar sus diseños, sus sueños; es una exposición muy buena y muy positiva para las marcas”, dijo la modelo argentina con relación al ‘Espacio Vogue México Holiday Edition 2024′.

Asimismo, la pareja de J Balvin confesó que en ocasiones se siente identificada con los nuevos talentos, quienes quieren cumplir todos sus sueños: “Me encanta cuando llegan con esa idea y con esa seguridad de que lo quieren lograr; cómo no apoyarlos, cómo no ayudar”.

La también empresaria explicó, al micrófono de Publimetro, cómo es que elige el atuendo que utilizará durante en el día: “Voy cambiando mucho depende en qué país esté, también de cómo esté el clima. A mí siempre me gusta tener el toque y decir: ‘me voy a poner algo que no cualquiera se lo pondría, que no se animaría. Aunque me critiquen o no me critiquen’. Si estoy muy normal, voy y me cambio”.

Valentina Ferrer y el amor que siente por sus seres queridos

Al cuestionarla sobre cómo fue su 2024, la experta en redes sociales se sinceró: “ha sido un año muy lindo. Creo que ha sido muy lindo por la parte de ser mamá y empresaria. Soy un conjunto de cosas positivas que han hecho a una Valentina, creo, más madura”.

Además, la nacida en Argentina confesó cómo es que logró hacer tantos proyectos en tan solo 12 meses: “mis días siempre duraron mucho; hacía muchas cosas, pero desde que soy mamá aprendí a organizarme muchísimo más; a levantarme súper temprano y tratar de hacer todo lo que se pueda en un día”.

Durante la entrevista, Valentina expresó el amor y confianza que siente por su madre: “cada cosa que quiero hacer la llamo, siento que es una mujer tan práctica que todo me ayuda a solucionar”.

¿Cuál es la clave del éxito y qué consejo da Valentina Ferrer?

Tras el éxito de 2024, Ferrer dijo que siempre es importante trabajar en equipo: “uno no puede lograr las cosas solo. Es importante tener ese apoyo de las personas, queines te van enseñando o que te van dando herramientas y acompañando en tu sueño. En la parte de familia, estoy viviendo una etapa muy linda que siento que se ha logrado como Ferrer Balvin”.

Junto a lo antes dicho, la empresaria brindó un consejo para todas las personas que la ven como inspiración: “No sobrepiensen las cosas, simplemente traten de fluir; a veces ese miedo nos hace dejar un sueño al lado o perdemos oportunidades porque nosotros mismos somos los que pensamos que no podemos”.