Famosos colombianos despiden a Sandra Reyes, actriz de Pedro El Escamoso que falleció este fin de semana

El mundo del entretenimiento y el espectáculo latino llora la muerte de Sandra Reyes. La noticia cayó como un balde de agua fría para quienes no estaban al tanto de su actualidad. La actriz deja este mundo a sus 49 años y los famosos colombianos lloran su partida, a través de emotivos mensajes en las redes sociales.

El primero en reaccionar fue Miguel Varoni, quien junto a Sandra protagonizaron Pedro El Escamoso, uno de sus papeles más recordados en las telenovelas colombianas.

Varoni regresó a su papel en la telenovela, subió una foto y escribió como si fuera Pedro, cuestión que generó una carga muy emotiva entre los fans.

“Hasta siempre mi Doctora Paula … sumercé no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga. Siempre estará en mi corazón…”.

Otro de sus roles más recordados fue el de Amparo Cadena, en El Cartel de los Sapos. Sandra hizo de la hermana de Óscar Cadena, uno de los capos de los cárteles colombianos tras la muerte de Pablo Escobar. Precisamente el actor que interpretó este personaje, Fernándo Solorzano, dejó un mensaje para la actriz en sus redes sociales.

“Sandra de mis recuerdos, Doctora Paula, Amparo Cadena, y tantos otras que creaste, tu partida nos deja a todos sin aliento y con esa inevitable sensación de la fragilidad dé nuestras vidas. Siempre recordaré tu sonrisa y esa buena onda que siempre te acompañaba. Un feliz viaje Sandrita”, escribió el actor.

Juan Carlos Arango, quien hizo el papel de Buñuelo en la misma serie de carteles de drogas, también se tomó unos instantes en sus redes para hacer una publicación en homenaje a Sandra Reyes.

¿De qué murió Sandra Reyes?

Según su primo, Nicolás Reyes, Sandra falleció a los 49 años en su casa, donde combatió con el cáncer de seno desde que fue diagnosticada hace un año atrás. A través de Noticias Caracol se dio a conocer que la intérprete no quiso hacer quimioterapia por su filosofía de vida enfocada en lo natural.

“Ella enfrentó esta etapa con valentía y dignidad, siempre rodeada del amor de su familia y amigos cercanos”, expresó el familiar con profundo dolor; quien además resaltó su legado en el mundo de la actuación y también su calidad humana.