Rigoberta Bandini redescubre el potencial femenino con su canción ‘Pamela Anderson’

Rigoberta Bandini alzó la voz por Pamela Anderson, figura femenina que fue señalada en la década de los 90‘s por su personalidad controversial; de esta manera, la cantante española realizó una composición en su honor, de la que dio detalles en una entrevista exclusiva con Publimetro.

“El impulso que me llevó a componer la canción fue ver el documental que le hicieron y descubrir una cara B de un personaje que hasta ese momento me había importado poco, a través de ella redescubrir un potencial femenino de regeneración infinito… me pareció muy inspiradora, entonces decidí escribirle esta canción”, explicó Rigoberta respecto a su canción titulada ‘Pamela Anderson’.

Asimismo, expresó lo que le gustaría transmitir con su tema: “Es una canción que de alguna manera es como un abrazo hacia Pamela desde todas las mujeres del mundo, eso me gustaría a mí transmitir”.

Rigoberta Bandini en Publimetro Fotografía de Marisol Argumedo (Miguel Romero)

Y es que, la fortaleza femenina es una de las mayores inspiraciones para Rigoberta: “Al final no puedo huir de ser una mujer, no solo me inspiran las mujeres por supuesto, pero sí es verdad que encuentro en la fortaleza femenina algo que me conecta muy fuerte, me inspira y me impulsa a sentirme más grande, más potente, más capaz”.

‘Pamela Anderson’ es una canción ideal para cantarla en vivo, por lo que Rigoberta destacó sus ganas de presentarla en un concierto: “Será una de esas canciones que en concierto será bastante heavy; también porque es muy fácil de recordar el ‘pam pam pam’, es como un taladro que se queda ahí y me imagino que será bastante emocionante”.

La cantante española aseguró que los “estribillos épicos femeninos” se convirtieron en su marca personal, y aunque este lanzamiento vaya de la mano con su etapa anterior, continúa mostrando su evolución como artista.

Portada de 'Pamela Anderson' Créditos: cortesía

El video de ‘Pamela Anderson’ refleja la teatralidad dentro de Rigoberta Bandini

Rigoberta describió el proceso creativo de su video musical como un trabajo de muchos meses, en el que junto al director, buscó la mejor manera de proyectar sus ideas, pues buscaba un tono dark, humorístico y emocionante sin sobrepasar el tema y que se viera a manera de burla.

El trabajo rindió fruto el 20 de noviembre cuando se publicó en Youtube, recibiendo una gran cantidad de buenas reacciones. “La gente flipó mucho con el vídeo, que era un poco la intención, ir un paso más allá estéticamente, apostar por esa locura bien hecha”, señaló Rigoberta.

De la misma manera, destacó lo bien que se la pasó en las filmaciones: “Toda la parte de Pamela, ya bajando las escaleras, esa coreo la disfruté mucho, porque es muy teatral, muy musical, y a mí me encanta todo este performance”.

Rigoberta Bandolini en Publimetro Fotografía de Marisol Argumedo (Miguel Romero)

Rigoberta Bandolini confirma su próximo álbum ‘Jesucrista Superestrella’

Ya que el lanzamiento de ‘Pamela Anderson’ fue bien recibido por sus seguidores, la cantante se siente ansiosa por liberar el resto de canciones que comprenderán su próximo álbum, ‘Jesucrista Superestrella’: “Tengo tantas canciones por lanzar, que necesito ya enseñarlas todas. ‘Pamela Anderson‘ es una de las que hay, ‘Si muriera mañana’ es otra, pero siento que forman parte de un puzzle grande que tengo muchas ganas de que el público descubra”.

Además, dentro del álbum se incluyen sorpresas como colaboraciones y líricas que conectarán con el público.

Su amor por México la inspira a crear música

Además de su gira y el álbum en camino, Rigoberta Bandini tiene planes para México y Latinoamérica: “Venir aquí a México, a Latinoamérica, es un es una cosa que me gustaría mucho, poder conectar con con el público de aquí de la manera que lo he hecho con la gente de España, eso para mí ahora es una meta”.

Confesó que el álbum en camino está inspirado en su público mexicano: “El trabajar para cuidar esta relación de amor, con el público mexicano sobre todo. La verdad es que este álbum es en el que me estoy centrando, porque tengo que empezar por algún país y tengo muchas ganas de trascender esa barrera y vernos en conciertos, realmente sentirme de aquí”.