VIDEO: Anabel Hernández responde a Ninel Conde y ya investiga a Peso Pluma

La cita para la entrevista con Anabel Hernández estaba pactada al mediodía de este martes, pero se retraso unos minutos por un asunto personal de la periodista mexicana, quien presentó su libro La historia secreta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Anabel Hernández no es como cualquier autor que llega a la feria del libro, porque ella no recorre los pasillos, ni se instala en el stand de la editorial para charlar con medios, sino que suele ser en alguna habitación de un hotel, donde se realiza el encuentro con los reporteros.

Publimetro subió al piso 9, al abrirse las puertas del elevador ya esperaban guardias de seguridad para hacer una revisión antes de pasar al cuarto.

Se abrió la puerta, y aparece Anabel en llamada telefónica, uno pensaría que esta recibiendo información confidencial de un político o narco, pero no, estaba resolviendo la pérdida de la maleta de su esposo.

Así comenzó la plática con la escritora que siempre que llega a la FIL Guadalajara, hace cimbrar con sus revelaciones.

Últimamente, la periodista ha sido protagonista de notas que la vinculan con la actriz Ninel Conde. Ella, reveló lo que sucedió cuando la llamaron como testigo por el caso de la mención de Ninel Conde en el libro Emma y las otras señoras del narco.

“El caso de la señora Conde, debo decir que yo fui a la Ciudad de México, fui convocada por la editorial Penguin Random House. Yo no estoy demandada, yo lo puedo firmar categóricamente... a mí, a Anabel Hernández, la señora Conde no me ha denunciado. Hay una querella contra la editorial. Yo acudí al juzgado porque la editorial me anotó como testigo, anotó también al señor Juan Zepeda, el exesposo de la señora Ninel, pues porque él es el que recibe este cargo que le manda Arturo Beltrán, es una de las partes esenciales del libro, donde se habla de estos primeros contactos de Ninel con el crimen organizado”, explicó.

Hernández prosiguió, “fuimos los dos, acudimos los dos convocados por la editorial como testigos. ¿Quién no fue? Fue la demandante, fue la señora Conde. A ella sí le dio miedo. Ella no se presentó y quedó en el acta del juez, de la jueza. Es una mujer confesa. Es decir, la ausencia de la señora Ninel Conde en esa audiencia, fundamental para entonces dirimir las cosas. Ella quería entrevistarme, ella quería interrogarme, que me interrogara, yo estaba ahí. Yo lo que fui a hacer es repetir con puntos y comas lo que yo había publicado en mi libro Emma y las otras señoras del narco; ni más ni menos”.

"A mí, Anabel Hernández, la señora (Ninel) Conde, no me ha denunciado"

Anabel Hernández investiga a Peso pluma

Anabel Hernández durante sus investigaciones encontró el nombre de Peso Pluma y comenzó a indagar sobre la figura del corrido tumbado.

“Es un personaje muy importante, mucho más importante de lo que pensamos en el mundo del crimen organizado, en el clan de Los Chapitos. Ha sido un instrumento para la narco propaganda, para que la leyenda de Los Chapitos se disperse por el mundo, porque ya no estamos hablando de un cantante que estaba confinado, digamos, a una fama nacional. Ya estamos hablando de un cantante que es nominado a Grammy, que es nominado a los premios MTV en Europa, y que le dan un premio”.

La escritora abrió una nueva línea en su trabajo que tiene en la mira al cantante mexicano.

“Estamos hablando de que esta narco propaganda, a través de la voz de Peso Pluma, está ya rompiendo fronteras. ¿Cuál es el propósito de esta narco propaganda? Legitimar al crimen organizado, legitimar lo ilegal, que la gente piense, cante, baile, al son de los, digamos, himnos que Peso Pluma canta para Los Chapitos, para el mili, para sus amos. Y a través de estos himnos, que la gente canta y baila sin ninguna reflexión, sin ninguna racionalidad, sin darse cuenta que cada vez que cantan y bailan eso, se hacen cómplices de este narco sistema, es como la normalización del crimen hace que este virus se esparza”.

Anabel Hernández avanza en la investigación sobre Peso Pluma

“La señora Conde no fue y se declaró confesa; es decir, que en automático su ausencia, reconoce que lo que yo publiqué en mi libro es verdad”, dijo la periodista.

Anabel Hernández en medio de la polémica MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 23: Ninel Conde attends the 35th Premio Lo Nuestro press room at Miami-Dade Arena on February 23, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Mireya Acierto/Getty Images) (Foto: G. Acosta/ Getty Images, Foto: G. ACOSTA / GETTY IMAGES)

“Eso es lo más grave que estamos viviendo y eso es parte de Peso Pluma, de eso sigo investigando, porque Peso Pluma no está solo en ese plan, porque es un plan de la narco propaganda”