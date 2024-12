¿Están solteras? Karime y Briggitte revelan cómo les fue en el amor en 2024

Karime Pindter y Briggitte Bozzo se convirtieron en dos personas sumamente buscadas en redes sociales; tras el gran papel que realizaron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, miles de personas les hicieron muchas preguntas, donde las más frecuentes fueron “¿Tienes novio?”, “¿Cómo te va en el amor?” o “¿Tuviste pareja este 2024?”. Para responder a las dudas de sus fans, las exparticipantes acudieron al podcast ‘Haz Match’ para contar su experiencia con relación al mundo de las citas y el amor.

Si bien, el último episodio de la primera temporada se estrenará el próximo 16 de diciembre en YouTube, Publimetro pudo charlar con las modelos para tener la primicia sobre sus vidas amorosas: “Me interesan estos temas, me encanta hablar del amor, de las citas y de todo. Entonces estoy emocionada”, dijo “La Matrioshka” sobre la producción de Tinder.

Asimismo, ‘Las Gatitas’ también relataron cómo vivieron el 2024, “uno de los mejores años de mi vida. Siempre digo fue el mejor año de mi vida y siempre se supera. Este 2024 tuve mucha visibilidad, más amistades y pude cerrar los proyectos que ya tenía empaquetados. Hubo un ‘timing’ perfecto y estoy terminando el año cansada, pero muy muy feliz” aseveró Pindter

Por su parte Bozzo expresó, “estar en el reality y tener todo este año lleno de trabajo, lleno de cosas positivas fue un curita para mi corazón que fue lastimado por una persona que yo quería”; ahora, “soy una persona que ya sabe muy bien lo que quiere y lo que no me gusta. Para que alguien me guste tiene que conectar mucho con mi química”.

Si bien Karime aseguró que durante todo el año no tuvo tiempo para el amor, “ahorita estoy súper enfocada en mi trabajo, me siento tan feliz soltera; me siento tan feliz sin rendirle cuentas a nadie, pero no estoy cerrada al amor cuando llegue, que llegue y yo feliz de la vida”.

Briggitte desea convertirse en madre, pero ¿A qué edad?

Al presentarse en el foro de Tinder, las famosas dieron más detalles sobre Cupido, “estoy soltera desde febrero del año pasado, tuve una relación de tres años y otra de seis meses. Estuve mucho tiempo en pareja y ahora sé lo que no quiero, sé lo que quiero y que se de en el momento que el universo diga ‘es para ti, él es el bueno y no vas a estar perdiendo tu tiempo’. Yo estoy feliz de recibirlo, pero ahorita mi enfoque es el trabajo” confesó Karime.

Bozzo también se sumó a la charla con “Estoy soltera desde hace dos años. No estoy cerrada al amor, de hecho, estoy conociendo a alguien, pero estoy muy enfocado en mí. A veces no tengo ni tiempo o me la paso viajando”.

“Estoy fluyendo con el mundo, con mi vida y para proyectos del 2025 se vienen muchas cosas. Quiero brindarles mucho contenido a mi gente. Aunque quiero ser mamá, ahorita estoy bien enfocada en mi carrera. A los 27 o 28 estaría bien convertirme en mamá”.