¿La esposa de Daddy Yankee lo dejó por volverse cristiano? Eso aseguran los usuarios

En días recientes, Daddy Yankee dio a conocer que su matrimonio había llegado a su fin tras haber estado dos décadas juntos y los usuarios han especulado que podría ser porque se convirtió en cristiano.

“Luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio… Hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys. Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias”, escribió el reguetonero en un post.

En dicho mensaje, Daddy Yankee da a entender que fue Mireddys González quien solicitó el divorcio, lo que ha dado pie a varias especulaciones, como que no habría soportado un engañado, aunque la mayoría parece concordar que no aguantó su lado cristiano.

¿Mireddys González dejó a Daddy Yankee por haberse convertido en pastor?

Desde que Daddy Yankee anunció su divorcio, los usuarios en las redes sociales no tardaron en opinar sobre este tema, especialmente en la plataforma X, antes llamada Twitter, y algunos llegaron a la conclusión de que no soportó que se volviera un predicador.

Para muchos, las personas cristianas, sobre todo los que tienen un puesto en una iglesia, son personas que se creen moralmente superiores a otros y fastidian porque suelen imponer sus creencias a otros, aunque no les interese escucharlos.

“Le aguantó 20 años de malandreo pero no pudo con 1 año de cristianismo”; “Yo también me divorciaría si mi marido se vuelve predicador”; “Daddy yankee es la muestra que es más fácil soportar 20 años a un maleante con delirio de persecución que a un cristiano fanático... y no salgan con que es el dinero porque ahorita seguro factura más”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en X (Twitter).

Incluso aseguran que Daddy Yankee habría engañado a Mireddys González con otra feligresa de su iglesia, y al verse descubierto, se habría justificado con algo religioso.