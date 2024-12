¿Realmente Britney Spears se mudó a México? Los detalles de la más reciente “escapada” de la Princesa del Pop

La figura de Britney Spears se ha visto golpeada en los últimos años, por sus problemas legales con su papá y su comportamiento, cuanto menos extraño, en las redes sociales. Quien supo ser en su mejor momento la Princesa del Pop, ahora vive alejada de la música e intenta separarse de los reflectores de Hollywood.

En sus momentos libres o cuando quiere alejarse del ruido de los paparazzi, Britney suele darse una escapada a Los Cabos, México, en donde disfruta de los paisajes paradisiacos, que resaltan por sus hermosas playas.

Pero recientemente, en una movida totalmente inesperada, Britney Spears lleva sus escapadas a otro nivel. De acuerdo con lo que dijo la misma artista, en el medio de la celebración de su cumpleaños número 43, se mudó a México para evitar estar en contacto con los fotógrafos, camarógrafos e integrantes de la prensa rosa estadounidense.

La Princesa del Pop acusa un maltrato de parte de los paparazis, que la llevaron a tomar la decisión de mudarse a nuestro país.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason. Ni siquiera se parece a mí (el personaje de la película de terror). Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, dijo Britney en su video.

¿Dónde vive Britney Spears?

Es de público conocimiento que Britney Spears tiene al menos tres grandes propiedades que se encuentran en Calabasas, Thousand Oaks y West Village, todas localidades de California.

No se tiene información de si posee una propiedad en Los Cabos o alguna otra región de México, por lo que no se conoce el sitio específico al que se habría mudado la Princesa del Pop.