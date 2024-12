Sabrina Carpenter y Barry Keoghan habrían terminado su relación a causa de una infidelidad

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan habrían decidido terminar su relación a menos de un año de haber comenzado. Supuestamente, la ruptura habría sido a causa de una infidelidad, que terminó por mermar la confianza y el amor que existía entre los artistas.

Actualmente, Sabrina Carpenter es una de las estrellas de pop más populares. Canciones como ‘Juno’, ‘Espresso’ y ‘Taste’ se volvieron éxitos mundiales, lo que colocó a la cantante como una de las más famosas del momento.

Por esta razón, causó sensación al confirmar su noviazgo con Barry Keoghan, ya que muchos de sus fanáticos incluso expresaron su deseo por estar en el lugar del modelo. Su romance inició en medio de la polémica, pues los rumores acerca de su emparejamiento comenzaron mientras Barry aún estaba con la madre de su hijo.

Más tarde, en febrero de este año, el actor se separó e hizo público su amorío con la cantante, volviéndose una de las parejas favoritas de la industria.

Sabrina Carpenter.

Barry Keoghan le habría sido infiel a Sabrina Carpenter

El actor habría sido captado muy romántico con una famosa influencer en Los Ángeles, mientras Sabrina Carpenter se encontraba de gira. Según lo que una fuente cercana a la pareja comentó para la revista ‘People’, Sabrina Carpenter no habría sido capaz de superar la traición de parte de Keoghan, por lo que optó por finalizar su relación.

Cabe destacar, que esta no sería la primera vez que Barry le es infiel a la intérprete de ‘Please, please, please’, no obstante ella lo dejó pasar en esa ocasión.

De esta manera, fanáticos de Sabrina le enviaron mensajes de apoyo a través de sus redes sociales, argumentando que merece algo mejor y que pronto llegará una persona que la haga feliz.

Aún así, la cantante aún tiene fijado un video con él en Instagram, en el que usuarios de la red social le dejaron comentarios como: “No envejeció bien” y “Sabrina, agarraré tu mano cuando te diga esto…”