Yuri afirma que Luis Miguel tiene la voz muy dañada tras irlo a ver a un concierto

En una reciente entrevista, Yuri externó su preocupación por Luis Miguel, ya que después de ir a uno de sus conciertos, notó que tenía la voz muy dañada y que le costaba llegar a ciertas notas.

La cantante estuvo invitada al programa de Maxime Woodside, “Todo para la mujer”, donde le preguntaron si era verdad cierta escena en la bioserie del ‘Sol de México’, a lo que explicó que le añadieron ciertas cosas para endulzar la trama, pero que sí la invitó a salir el día de su boda con Fernando Iriarte.

“Ahí es el momento cuando Luis Miguel me dice: ‘Si quieres nos vamos a comprar cigarros’, y le dije: ‘No, si yo estoy enamorada’”, relató Yuri y después comentó que lo fue a ver cuando ofreció algunos conciertos en México.

Yuri no quiso ver a Luis Miguel después de su concierto porque lo considera “raro”

“Fui a verlo con mi hija, porque mi hija es fan y sobre todo sus amiguitas. Pero no pedí verlo, porque él es muy raro”, aseguró Yuri, aunque después explicó que a Luis Miguel no le gustaba convivir mucho con sus amigos.

Y agregó: “(Él) no es un compañero al que le guste compartir con sus compañeros, con sus amigos, no. Entonces, para qué voy a que me digan ‘no’. Mejor me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo y bonito, porque después cuando te rechazan dices: ‘¡Qué mamuchis!’ Mejor dejémoslo así”.

Con respecto a la voz de Luis Miguel, Yuri notó que la tenía muy dañada, probablemente porque no ha descansado como es debido, ya que su última gira que acabará pronto, ha hecho un gran número de shows y halagó que en todos cantara en vivo.

“Y tú dijeras, pues hay dos o tres cancioncitas que hace playback, pero no. Ya vi muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos”, finalizó Yuri.