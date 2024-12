El momento en que Los Prisioneros incomodaron a la dictadura de Pinochet con sus canciones

El chileno Alejandro Tapia estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) con Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986′ (Sexto Piso), una investigación que contiene material inédito y 160 entrevistas, entre ellas a los exintegrantes de la banda: Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia.

El próximo 13 de diciembre se cumplan 40 años de La voz de los 80, el primer disco de Los Prisioneros.

“Estoy acá en FIL Guadalajara, invitado por la editorial Sexto Piso, que es la que tiene el convenio con la editorial que yo publiqué en Chile, que se llama Club de Fans. Vine a la feria porque lo publica acá, Sexto Piso; además, a una firma y charlar sobre el libro que se centra en la historia de este trío musical chileno”, compartió Alejandro Tapia.

Presentan libro de Los Prisioneros en FIL Guadalajara (Foto: Cortesía)

Considerado como el grupo más representativo de la historia del rock chileno, algo que formó parte de su ADN fue la austeridad de una música sin pretensiones virtuosas, y letras que eran un reflejo social del desencanto juvenil en plena dictadura de Augusto Pinochet. Hoy mantienen esa vigencia que define a los clásicos. El grupo terminó por separarse definitivamente en febrero de 2006, luego de una presentación en Venezuela.

“Su historia en los años 80, que son precisamente los años donde ellos se forman como conjunto, donde publican sus primeros álbumes, es una época donde ellos generan, provocan un impacto social y político porque es una banda que se opuso a Pinochet. Recordemos que los 80 es una época cuando Chile tuvo una dictadura militar. Entonces, esta historia se centra principalmente en el impacto que tuvieron sus canciones, su mensaje, su discurso en la sociedad chilena de los años 80″, explicó el autor chileno.

Tapia, quien como Los Prisioneros creció en San Miguel, relata sobre el poder de sus canciones.

“El libro está principalmente enfocado en la música, cómo hicieron sus canciones, de qué tratan sus canciones, cuáles fueron sus inspiraciones, qué sueños los motivaban. También, sobre del impacto que produjo su música en ese Chile, aunque Los Prisioneros no existan ahora, es una banda que todavía es muy famosa y muy popular en muchos países de América Latina. Entonces, el libro narra también cómo se va construyendo el mensaje de sus letras, que no necesariamente son letras que tienen que ver con Chile, sino que son letras que tienen que ver con América Latina”, agregó.

Al preguntare que detonó la necesidad de contar esta historia, el autor respondió, “me motivó que en Chile la historia de Los Prisioneros se había distorsionado un poco, se había farandulizado, no sé si utilizan esa palabra acá, pero como que estaba todo medio sensacionalista porque la historia de Los Prisioneros tiene todos los condimentos: se pelearon entre ellos, hay muchas controversias amorosas, judiciales y controversias a través de la prensa. Mi libro se acerca más como a las biografías que hemos leído sobre Los Beatles, sobre Elvis Presley, los personajes respiran ahí, con mucho detalle y profundidad. Para construir el libro entrevisté a 160 personas que fueron testigos de esa época, que trabajaron con Los Prisioneros; también a Jorge, Claudio y Miguel para el libro”.

<i>“Sentía que cuando se hablaba de Los Prisioneros se destacaba como esa parte un poco como negativa, oscura, y sentía que Los Prisioneros también tenían muchas otras cosas que destacar, sus letras, su música, el impacto que tuvieron en ese momento, cómo su historia inspir</i>a” — Alejandro Tapia

En las 400 páginas hay fotografías inéditas, anécdotas y un recuerdo contante a su música, “para construir este libro me tomó cuatro años en esta investigación. Es una crónica periodística que expone un poco este detrás, por decirlo así, de Los Prisioneros. También, me imagino que es como recordar sus canciones, porque es inevitable dejarlas de lado. Al leer este libro uno se da cuenta que Los Prisioneros tiene muchos hits, muchas canciones que no solamente impactaron en Chile, sino que a nivel regional de Latinoamérica”.

“Su música es muy bailable, esa es la gracia de este grupo, que su música es bailable, pero sus letras son reflexivas, punzantes, contestatarias, rebeldes, antisistema. Las canciones todavía suenan actuales, precisamente por eso, porque primero suenan muy bien, segundo porque uno puede bailar con ellas; tercero porque sus letras te invitan a reflexionar, y denuncian problemas que en América Latina todavía no están resueltos como las pensiones, la educación, el sistema de salud, la pobreza, un montón de otras cosas más”, comentó Alejandro Tapia.

Mención a México

“No, porque cuando ellos… Ah, sí, sí, ellos a fines de los años 80 ya se internacionalizan su carrera. Salen fuera de Chile a recorrer América Latina y se presentan en México el año 89, pero lo que pasó ahí fue que el guitarrista Claudio Narea se enfermó de hepatitis estando en el DF. Entonces hicieron apenas un concierto y lo otro es que hicieron promoción. Pero ellos tenían la idea de hacer carrera en México en esa época y fue una carrera que quedó de alguna manera frustrada. Ya después, en los años 2000, cuando ellos se reagrupan como conjunto, se presentan en México, pero eso ya lo voy a dejar como para otra parte porque es otra historia”, concluyó.

Presentan libro de Los Prisioneros en FIL Guadalajara (Foto: Cortesía)

Atemporalidad musical

Canciones como Tren al sur, Estrechez de corazón, El baile de los que sobran, Corazones rojos se mantienen vigentes en la banda sonora de muchas personas.

“La música y las letras de Los Prisioneros le pueden hacer sentido a un chileno, a un mexicano, a un colombiano o peruano. Son letras que no pasan de moda, porque los problemas que ellos denuncian en sus canciones todavía siguen vigentes en muchas partes de nuestros países. Entonces, por eso también es interesante el libro en el sentido de que no solamente es para seguidores de Los Prisioneros, sino que también para personas que quieren saber de qué tratan sus canciones”, compartió.

Para terminar, Alejandro Tapia, añadió, “es un retrato de época, es un retrato de esa época del Chile. También es una historia muy inspiradora en el sentido de que eran tres muchachos que no tenían recursos, que vienen de un barrio marginal de Santiago, que aprendieron a tocar instrumentos de manera autodidacta y que pudieron salir adelante con todas las adversidades en contra. También es una historia muy inspiradora de vida, o sea que no necesariamente puede tener que ver con la música, sino que también es como Los Prisioneros nos enseñan a que si es que uno quiere lograr una meta, se puede lograr”.