Emiliano Aguilar revela los motivos por los que Pepe Aguilar no ha conocido a su nieta

Hace dos meses, Emiliano Aguilar sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al presentar a su hija, una pequeña que tiene alrededor de dos años. Tiene un gran parecido con su tía Ángela y llenó de ternura a los fans del rapero mexicano. Sin embargo, en ese momento se supo que su abuelo, Pepe Aguilar, todavía no la conoce.

Emiliano estuvo recientemente debutando en los escenarios, al formar parte del Tatto Music Fest 2024, en Guadalajara. Allí, en un breve contacto con la prensa, habló de sus proyectos musicales, su vida personal y un poco de la relación que tiene con su familia, de quien musicalmente está claramente distanciado, ya que Pepe, Leonardo y Ángela siguen la tradición dle regional mexicano y él se fue por el hip-hop.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Emiliano, lejos de querer polemizar con la figura de su padre, lo excusó sobre el hecho de que todavía no conoce a su nieta.

“Todo bien, yo sé que está ocupado y todo, pero no, no la ha visto, no se la he llevado pues, él no me ha venido a ver, pero todo bien”, dijo Emiliano cuando le preguntaron si, finalmente, Don Pepe había conocido a su nieta.

Hija de Emiliano Aguilar El joven presumió a su hija Ángela (@emiliano_aguilar.t/Instagram)

Las cosas no parecen estar bien

De acuerdo con una reseña de TV Notas, un amigo de Emiliano Aguilar reveló que las cosas entre el rapero y su familia no están bien. Cuenta que, supuestamente Emiliano ha intentado arreglar las cosas y la dinastía Aguilar le ha dado la espalda.

“Tenía dudas de decir lo que pasa con mi amigo, pero al ver que la familia Aguilar es un desastre, contaré lo que sé. Emiliano ha estado bajoneado y sacado de onda. Ha intentado arreglar las cosas con su padre y no ha sido recíproco. No le hablan. Parece que Pepe ya se olvidó que tiene a un hijo y una nieta hermosa. Si Pepe conviviera con ella se enamoraría”, dijo la fuente consultada por el medio antes mencionado