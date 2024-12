“Fue cuestión de dinero”: Yuri revela la verdad sobre la cancelación de su gira con Cristian Castro

Cristian Castro y Yuri emocionaron a miles de fans al realizar una gira de conciertos que tuvo sold outs imponentes. Las redes sociales mostraban la calidad de espectáculo que brindaban y la química que había entre ambos en los escenarios.

Sin embargo, de un momento a otro se cancelaron los 40 conciertos que tenían por delante, sin muchas explicaciones para los fans, más allá de la devolución del dinero para quienes ya habían adquirido boletos.

Pasaron unos meses y ha sido la misma Yuri la que aclaró lo que realmente sucedió. Fue, sin muchos rodeos, por dinero. Cristian Castro había pedido una cifra estratosférica para continuar cantando, que la empresa productora no pudo cubrir.

“No es un mal compañero, ni es conflictivo”, comenta Yuri para dejar en claro que no hay ningún problema entre los dos. La cantante contó que Cristian Castró expresó que quería más dinero y la empresa se sentó con él para renegociar las condiciones monetarias, “pero él quería mucho más”, añadió la veracruzana.

“Y ya entonces OCESA dijo que no, porque tendrían que subir el precio de boletos y ya no tendríamos sold outs. o le dije: ‘Cris, piénsalo, estamos ganando bien’, pero él decidió que no, es muy respetable. Ya como a la semana, me hablaron para decir que siempre sí quería seguir. Pero ya OCESA dijo que no, dijo ‘hasta aquí’. Pero no quedó en mí. Me hubiera encantado seguir con él”, cerró Yuri, según informe de TV y Novelas.