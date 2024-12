Lorena Herrera advierte a sus fans tras ser estafada por una famosa aplicación de viajes

Lorena Herrera utilizó sus redes sociales para denunciar un robo que sufrió por parte de Didi, una de las aplicaciones de viajes más usadas en el país. A través de su cuenta oficial de Instagram la actriz y cantante narró la manera en la que sucedieron los hechos con la intención de prevenir a sus seguidores.

En plena temporada decembrina, Lorena Herrera se convirtió en el blanco de un robo. Aseguró que un chofer de la aplicación robó los trabajos de su diseñador, por lo que la actriz usó su influencia en redes sociales para expresar su molestia ante lo sucedido.

¿Cómo le robaron a Lorena Herrera?

La intérprete de ‘Masoquista’ subió un video a su cuenta oficial de Instagram quejándose de la situación que vivió con Didi: “Espero respuesta en relación a que este sujeto le robó a mi diseñador y ahora quiere cobrar por regresar la prendas”.

Y en su feed publicó un video en el que explicó que su diseñador le envió un vestido en un auto de Didi, no obstante, este nunca llegó a su destino. Ahora, el chofer encargado de la entrega exige un pago extra por regresar la pieza.

Al escándalo que le agregó un viaje que le cobraron doble: “Cuando llegamos vi que la gente de la producción le pagó en efectivo al chofer, la cual era una mujer y después la chica quiso pedir otro Didi para mandarme de regreso a mi oficina y no lo podía pedir porque la chofer había denunciado que no le habían pagado, entonces como denunció que no le pagaron, ahí ya como quiera Didi le paga por medio de la tarjeta de la persona que lo pidió, entonces la chofer cobró doble”.

Para finalizar aseguró que esperará una solución por parte de la aplicación: “Espero su respuesta Didi, en relación a lo que le robaron a mi diseñador”.