Gala Montes tunde a Gomita por su canción: “Sin creatividad”

Recientemente Gomita lanzó una canción en la que se burla de su experiencia dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y realizó comentarios sobre ‘Las Chicas Superponedoras’, por lo que Gala Montes se pronunció al respecto.

Araceli Ordaz, mejor conocida por su nombre artístico ‘Gomita’, subió el video musical de ‘Puro Team Gomita’, en el que incluso salió Adrián Marcelo bailando. En este roast hizo más de una mención acerca de ‘Las Chicas Superponedoras’, grupo de amigas conformado por Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo.

“Las tres chicas en mi contra burlándose sin parar, porque me bateaban, me querían ver llorar”, “Ya llegó su Mojo Jojo, las tres no dan la talla. Mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”, y “Y a esa chica ni su mamá la quiere, por eso siempre en líos se mete y no entiende”, son algunos de los versos de la canción dirigidos a las integrantes del Team Mar, a quienes representó con personas de talla pequeña.

Gala Montes explota contra Gomita

Además de pertenecer a equipos diferentes dentro de LCDLFM, la rivalidad entre Gala Montes y Gomita surgió debido a Agustín Fernández, pues la comediante expresó abiertamente su amor por el argentino, mientras este prefirió irse con la actriz.

De esta manera, por medio de una transmisión en vivo, Gala Montes externó su opinión acerca de la canción que Gomita lanzó el 28 de noviembre y que hasta el momento tiene más de un millón 200 mil reproducciones.

“Sin creatividad. Obviamente no lo he visto, ni lo veré. Puede tener muchas views, yo también si me soltara a hablar pura mie… de todo el mundo. Es el camino fácil, y como no nos gusta el camino fácil, ni nos interesa. La casa ya acabó, let it go (déjenlo ir)”, mencionó la intérprete de ‘Tacara’.