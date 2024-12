Yolanda Andrade revela que sufre depresión por su actual estado de salud

Yolanda Andrade ha estado enfrentando serios problemas de salud desde abril de 2023, cuando fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Este diagnóstico ha llevado a múltiples complicaciones, incluyendo un virus que afectó su ojo izquierdo y problemas para hablar y moverse.

La conductora ha compartido recientemente que está atravesando una difícil situación que le ha causado una profunda depresión.

En un video compartido en redes sociales, la presentadora explicó que ha decidido viajar a Los Ángeles para someterse a más estudios médicos.

“Yo traigo un tema de salud muy peculiar, después de aquí, me voy a ir a un hospital a Los Ángeles, para hacerme otros chequeos porque algo me sucedió en mi cerebro que me causa también problemas de habla y motriz”, explicó.

A pesar de estos desafíos, Andrade ha intentado continuar con su vida profesional, aunque reconoce que su cuerpo y mente no siempre responden como espera.

“Muchos de sus fans han manifestado que han permanecido orando por ella y manifestando deseos positivos”.

“Mis oraciones siempre para ti y todos los enfermos y a quienes los atienden”.

“Ánimo Yolanda, Dios siempre en tu corazón y en tu pensamiento, debe ser la medicina que debes mantiene diariamente en ti. Dios te regrese prontamente tu salud”.

“Sigo pidiendo, por ti, Dios te siga llenando de mucha salud y fuerza para que sigas adelante mil Bendiciones Yolalada, y nunca pierdas la fe”, son algunos de los mensajes en redes sociales.

A pesar de tantas situaciones en su vida, la famosa da gracias a todos sus seguidores y no decae en sus proyectos:

“Fíjate que acabo de ver a Roberto Palazuelos, ahora que fui a Cancún y lo quiero tanto, es un gran amigo mío, entonces se me ocurrió y le dijo: ‘Oye Roberto, hay que hacer un reality, entonces el elenco lo hacemos tú, el hijo del Santo, el Burro, Chaparro y yo, la única mujer y nos vamos y hacemos unos capítulos’ Le encantó y nos dio mucho gusto porque como son esos hombres mis amigos, sería como algo divertido, entonces tendría que ver si lo hacemos para alguna plataforma especial”, manifestó.