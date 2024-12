Alejandra Guzmán se quiebra en pleno concierto al hablar de la muerte de Silvia Pinal

La muerte de Silvia Pinal sigue resonando hasta el momento, especialmente por su legado dentro de algunas disciplinas dentro de la industria del entretenimiento en México; es por ello que recientemente Alejandra Guzmán recordó a la famosa actriz mientas ofrecía un concierto en Mérida.

La diva del cine mexicano había atravesado por distintas complicaciones de salud; no obstante, la noticia de su muerte tomó por sorpresa a todos sus familiares, colegas y seguidores; es por ello que su familia sigue afrontando el duelo a través de distintas maneras, como es el caso de la cantante mexicana.

Silvia Pinal junto a Alejandra Guzmán Instagram

Alejandra Guzmán rompe en llanto en pleno concierto por la muerte de Silvia Pinal

Durante su presentación en el Foro GNP de Mérida, la intérprete de “Yo te esperaba”, interactuó de distintas formas con el público, por lo cual aprovechó para hablar del fallecimiento de Silvia Pinal, señalando que el legado de su mamá lo heredó a través de su amor por los escenarios.

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes. Esa inmensa ola de energía que nos une, al final la voy a volver a ver algún día y sé que ella nos está viendo desde donde está. Era la más bailadora, la más cantadora, por eso siempre amé los escenarios y siempre los amaré a ustedes”, dijo.

Asimismo, la cantante mexicana habló del último momento que compartió con su mamá, señalando que fue uno de los más especiales, por lo cual al interpretar “Rosas Rojas”, no pudo evitar las lágrimas y rompió en llanto.

“Quiero decirles algo, me regaló algo muy cabrón mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar. Ese momento es único, como cuando naces. Transciende el alma y va a otro lugar, todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar”, añadió.