¿Cuánto genera Mr. Doctor en YouTube? El médico influencer que fue demandado por Maryfer Centeno

Maryfer Centeno habría interpuesto una demanda millonaria contra Mr. Doctor, alegando violencia de género por el video que realizó sobre ella, donde la tacha de charlatana, por lo que los usuarios se cuestionan: ¿Cuánto genera el médico influencer en YouTube?

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y en torno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”, expresó Octavio Arroyo al enterarse de la demanda.

En días recientes, Shanik Berman reveló que Maryfer Centeno estaría buscando una compensación de 60 millones de pesos, generando la intriga sobre si Mr. Doctor generaría tanto dinero a través de sus videos de YouTube.

¿Cuánto produce Mr. Doctor gracias a su contenido en YouTube?

En los últimos videos de Mr. Doctor, se ha centrado en demostrar algunas prácticas peligrosas que fomentan ciertos especialistas en medicina no convencional para tratar temas de salud, por lo que ha estado metido en varios escándalos.

No obstante, Octavio Arroyo lleva creando contenido desde 2016 y desde hace un tiempo tiene una sólida base de seguidores que ha ido creciendo. En 2023 contaba con 1.9 millones de suscriptores, ahora tiene 2.9 millones.

Según la información que compartió Alejandro Jiménez en el 2023, el canal de YouTube de Mr. Doctor le generó la cantidad de 26 mil dólares ese año. Esto equivale a 500 mil pesos mexicanos.

Mientras que la página de Youtubers.me, detalló que Mr. Doctor habría ganado en el último mes la cantidad de 19 mil euros, lo que se traduce a 391 mil pesos mexicanos.