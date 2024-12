Dua Lipa lanza ‘Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall’, el nuevo álbum en vivo que incluye una nueva versión de ‘Radical Optimism’, interpretado en su totalidad, junto con varios de sus éxitos anteriores, todos acompañados por la Heritage Orchestra de 53 músicos, con la dirección de Ben Foster, un coro de 14 integrantes y su banda de 7 músicos.

Tras la salida del álbum en vivo, el especial de Dua Lipa “An Evening With Dua Lipa”, grabado durante el único show ofrecido en el icónico Royal Albert Hall de Londres, será emitido este domingo 8 de diciembre por ITV y el domingo 15 de diciembre por CBS, además de transmitirse en la plataforma de Paramount+.

El especial incluirá la actuación de Dua Lipa junto a una orquesta y entrevistas íntimas en donde la artista reflexiona sobre los momentos bisagra que han moldeado su vida y su ilustre carrera, ofreciendo a la audiencia una mirada sobre la mujer detrás de la estrella internacional.

Dua Lipa sorprende con el estreno de su primer disco con orquesta en vivo (Foto: Cortesía)

El álbum incluye un sorpresivo dueto de “Cold Heart” con el ícono musical Elton John, y las primeras interpretaciones en vivo de “Dance The Night” de la banda de sonido de Barbie, “Maria”, “Anything For Love”, “End Of An Era” y muchas más del álbum más reciente de Dua Lipa, mismo que se colocó en los principales charts, ‘Radical Optimism’.

Después de su especial show como cabeza de serie del Pyramid Stage de Glastonbury 2024 y su triunfal presentación en el Royal Albert Hall, Dua Lipa comienza su gira Radical Optimism World Tour, que continuará durante 2025 e incluye dos shows en el Wembley Stadium con entradas que se agotaron inmediatamente.