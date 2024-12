Gustavo Macalpin estrena canal de youtube y no descarta dedicarse a la política

Gustavo Macalpin no descarta dedicarse a la política

Gustavo Macalpin está de regreso. El conductor de noticias de Mexicali, Baja California se hizo viral hace dos meses cuando fue notificado al aire por el director del canal 66, que había sido despedido.

“Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día” le dijo Luis Arnoldo Cabada, director de la señal de televisión al polémico presentador de ‘Ciudadano 2.0′ quien se ganó el apoyo del público tras considerar que sufrió un acto de censura.

En entrevista con Publimetro Gustavo Macalpin nos revela si ya terminó su relación laboral con el canal o si piensa emprender acciones legales en contra de la televisora de Mexicali.

Además el comunicador quien encuentra estrenando su canal de youtube dice que no descarta dedicarse a lo que siempre ha criticado... la política.

🗳️📌 DESPIDEN A CONDUCTOR DE CANAL 66 EN PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO



Censura en vivo 😬



Gustavo Macalpin, conductor del programa Ciudadano 2.0 de Canal 66 en Mexicali, fue despedido en vivo.



El director del canal, Luis Arnoldo Cabada, interrumpió la emisión para informarle que… pic.twitter.com/UU7gX3UOPo — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 8, 2024

“No recibí ninguna liquidación”

Cuestionado acerca de su situación laboral con el canal 66, Gustavo Macalpin informa que no era un empleado de la televisora por lo que no recibió una liquidación económica al ser despedido.

“Fíjate que en realidad yo les prestaba un servicio, no era un empleado como tal porque yo les facturaba” reveló el conductor.

Gustavo reveló que a raíz de su despido lo buscaron organismos a favor de la libertad de expresión como Artículo 19 para que demandara al medio de comunicación y obtuviera una indemnización económica, sin embargo a Macalpin no te le interesó el tema monetario.

“A mí la verdad es que no me interesaba como sacarle una lana al canal; yo lo que quería era una disculpa” sin embargo la asociación le mencionó que veían poco probable que Luis Arnoldo Cabada se disculpara, por lo que les agradeció el ofrecimiento y decidió no demandar.

Ventaneando y Ricardo Salinas Pliego

Macalpin reveló que tras haber sido despedido el canal no lo buscó para regresar a colaborar con ellos y que él tampoco hubiera aceptado.

Sobre el motivo de su despido tras haber denunciado al esposo de la gobernadora de Baja California dijo que el público no es tonto y se dan cuenta de los actosde censura en los medios.

“Yo creo que que la gente no es tonta, al contrario; se dan cuenta perfectamente que lo que me hicieron a mí fue un acto de censura y y pues la gente sabe por qué”.

Tras haber sido invitado a las instalaciones de TV Azteca, el conductor subió una foto en la sala del programa de espectáculos Ventaneando y a pesar de que la productora del mismo dijo a Álex Kaffie que se trató de un montaje, Macalpin reveló a Publimetro que la foto es real.

“No es Photoshop, para nada; la foto que subí es 100% real” contó Macalpin.

Cuestionado sobre si conoció al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien retuiteó la foto de Macalpin en el foro de Ventaneando dijo que lo dejaría en que “tuve la oportunidad de conocer gente muy interesante, no únicamente de Televisión Azteca”.

Macalpin nos dijo que aún se encuentra valorando si toma alguna de las ofertas que recibió por parte de las televisoras interesadas en contratarlo.

Pensé que me iban a ofrecer un noticiero…pero el tío Richie me ofreció un lugar en Ventaneando 🤣😜 @RicardoBSalinas pic.twitter.com/QBtTqzPdHj — Gustavo Macalpin (@GustavoMacalpin) October 11, 2024

No descarta dedicarse a la política

Sobre si le gustaría dedicarse a la política, dijo que no descarta hacer cualquier actividad que esté relacionada con esta actividad como dar clases, escribir un libro y por supuesto la función pública para tratar de cambiar lo que siempre ha criticado.

“No estoy seguro de que eso vaya a suceder, pero sí estoy seguro que de una u otra manera siempre quiero estar involucrado en estos temas que tanto me apasionan” confesó.

Gusatavo Macalpin estrenó su canal de youtube en el que estará subiendo su famoso molólogo político, así como sondeos con el público y entrevistas a líderes de opinión.