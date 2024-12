‘Tenemos que hablar’: Acá puedes ver el documental de Danna Paola

La reconocida cantante y actriz mexicana Danna Paola, considerada una de las figuras más influyentes del pop en la actualidad, ha dado un giro inesperado en su carrera al lanzar un nuevo documental.

A través de sus redes sociales, la artista expresó su gratitud hacia sus seguidores por el respaldo a este proyecto, que marca el cierre definitivo de su etapa como ‘ChildStar’.

¿Cuál es la plataforma en la que puedes ver el documental de Danna Paola?

Desde su cuenta oficial de Instagram, Danna Paola compartió con sus seguidores un mensaje en donde profundiza lo que significa para ella esta nueva producción, pues en la misma se refleja gran parte de su vida.

“‘Danna, tenemos que hablar’ ya está disponible. Que noche tan más especial… tengo el corazón lleno de amor y luz, esta era me ha marcado de por vida, ‘Childstar’ es lo mejor que me ha pasado, me destruyó para construirme de nuevo, y por fin me encontré, cerrar con el estreno de este documental es un regalo para mí, para nosotros y para todos ustedes, es una lección de amor propio y valentía, anoche cerré un ciclo en mi vida acompañada de personas que amo, admiro y que me han acompañado en todo este viaje tan importante y mágico”.

Cabe resaltar que, este documental se encuentra disponible desde el pasado 27 de noviembre en la plataforma streaming Disney Plus.

Según la sinopsis oficial, esta producción relata la vida de Danna Paola, desde el inicio de su carrera artística cuando era muy pequeña, hasta la fecha.

“DANNA nos invita a un viaje reflexivo y musical, para transportarnos a su historia y a sus más de veinte años de carrera. Mientras nos sumergimos en sentimientos, experiencias y conceptos artísticos, tendremos acceso a un show exclusivo, con interpretaciones de su último álbum. ‘Tenemos que hablar’ es un paseo musical al corazón de una de las artistas más talentosas y multifacéticas del momento”, indica