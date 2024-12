¿Próxima reconciliación? Manelyk González habló nuevamente de su relación con Karime Pindter

Manelyk González y Karime Pindter, quienes alguna vez fueron el dúo inseparable del reality Acapulco Shore, protagonizaron una de las rivalidades más comentadas en la televisión mexicana.

Después de años de conflictos y distancia, parece que Mane está dispuesta a dejar atrás las diferencias, insinuando que un posible reencuentro podría estar en el horizonte.

Cuando Acapulco Shore debutó hace casi una década, Mane y Karime destacaron por su fuerte conexión y personalidad arrolladora, ganándose rápidamente el aprecio del público.

Juntas no solo generaron contenido memorable para el show, sino que también construyeron una amistad que potenció sus respectivas carreras en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, tras varias temporadas, la relación se deterioró y las diferencias las llevaron a convertirse en enemigas declaradas. Durante años, ambas evitaron hablar públicamente la una de la otra, alimentando la tensión entre sus seguidores, quienes nunca perdieron la esperanza de una posible reconciliación.

¿Una posible reunión profesional?

En recientes declaraciones, Mane expresó su disposición a trabajar nuevamente con Karime si las circunstancias lo permiten. “Somos mujeres muy exitosas, sabemos lo que hacemos y sabemos hacer realities”, afirmó.

Además, reconoció que, si surge un proyecto que las reúna, ambas cuentan con la madurez suficiente para colaborar profesionalmente sin problemas.

Sus palabras han avivado el entusiasmo de los fanáticos de Acapulco Shore, quienes recuerdan con nostalgia la química y camaradería entre “las comadres”. Aunque no confirmó ningún plan concreto, la influencer dejó abierta la posibilidad de que el destino las vuelva a cruzar en algún proyecto.

Reflexión sobre su amistad

En cuanto a los motivos detrás de su separación, Mane minimizó las diferencias que surgieron con el tiempo. “Tuvimos nuestras diferencias, como en todas las amistades, pero yo la respeto mucho y guardo los momentos buenos”, declaró, dejando claro que no guarda rencor hacia su excompañera.

Además, destacó la importancia de su relación en el crecimiento personal y profesional de ambas. “Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy hoy, y ella no sería la mujer que es si no hubiera sido por mí”, comentó Mane, reconociendo el impacto positivo que tuvieron en sus vidas durante su etapa como amigas.