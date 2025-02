Este el posible setlist de Robbie Williams para el medio tiempo del Super Bowl 2026

A pesar de los pocos días que han transcurrido desde la última edición del Super Bowl, Robbie Williams ya confirmó su acto en el show de medio tiempo para el año que viene. La noticia generó expectativa en la audiencia, pues el cantante se caracteriza por su presencia escénica y por ofrecer un gran espectáculo durante sus presentaciones en vivo.

El Super Bowl LIX tuvo lugar el 9 de febrero en Nueva Orleans. El partido en el que Las Águilas de Filadelfia resultaron victoriosas ante los Jefes de Kansas fue amenizado por Kendrick Lamar, quien se montó en el escenario a lado de SZA y el reconocido actor Samuel L. Jackson.

Muchos describieron el show de Kendrick Lamar como “aburrido”, no obstante, se registró como el más visto de la historia. Este espectáculo estuvo cargado de mensaje políticos y referencias de la cultura norteamericana; además, se volvió tendencia luego de que el apodado Kdot interpretara ‘Not like us’, una tiradera dedicada a Drake en la que lo tacha de pedófilo.

robbie-williams-1-1024x768.jpg

¿Cuál será el setlist del Robbie Williams para el Super Bowl LX?

Robbie Williams confirmó su participación en la próxima edición del Super Bowl a través de una publicación en su cuenta oficial de X: “OMG. Me preguntaron si podría hacer el show de medio tiempo del Super Bowl del próximo año. Es un honor. Muchas gracias”.

Dicha confirmación generó un sinfín de reacciones entre los seguidores del artista, por lo que en pocos minutos alcanzó más de 364 mil visualizaciones y comentarios como: “Felicidades”, “Eso es increíble”, “Será el mejor show de medio tiempo del Super Bowl en la historia” y “Bien hecho Robbie”.

Aunque es muy pronto para saber cómo Robbie Williams construirá su espectáculo, se intuye que interpretará varias de las canciones que lo catapultaron a la fama internacional, como:

Feel

Rock DJ

Tripping

Angels

Candy

Supreme

Go gentle

Radio

Millennium

Advertising space