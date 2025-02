Mau P alista todo para hacer vibrar México con su presentación en EDC

El productor y DJ neerlandés Mau P está listo para encender a todo México con su presentación en el Electric Daisy Carnival (EDC) México 2025. El festival, que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, será testigo de momentos mágicos creados por Maurits Jan Westveen.

“Es increíble tener la oportunidad de tocar mi música y compartir una conexión profunda con tanta gente. Tocar frente a grandes multitudes siempre es muy emocionante y, de alguna manera, emotivo porque en ese momento todos estamos juntos disfrutando de la belleza del house y el techno. Me siento realmente bendecido”, dijo Mau al ser cuestionado sobre las presentaciones que tendrá a lo largo del año.

Sobre qué de México y la música que se crea, el DJ se sinceró y expresó que “tengo un lugar muy especial en mi corazón para México. La gente y la cultura siempre me hacen sentir como en casa y creo que compartimos la misma pasión por la música”.

Si bien el set del productor es sorpresa, Mau P dejó en la mesa la posibilidad de fusionar ritmos latinos: “¡Puede ser! Las voces latinas siempre funcionan muy bien al ritmo que toco y transmiten mucha energía".

Además de las tierras aztecas, el DJ ha logrado tocar en diversas partes del mundo: “Es algo hermoso. Mi objetivo siempre ha sido compartir mi música con la mayor cantidad de personas posible. Es genial poder conectar con tantas culturas diferentes en todo el mundo. Cada país tiene su propia interpretación de mis canciones, por lo que constantemente me da nueva energía cuando estoy de gira”, enfatizó.

Además de las presentaciones, Mau P tiene pensado estrenar nueva música: “Definitivamente haré un EP este año. No creo que haga un álbum, pero sí me encantaría hacer un trabajo completo en algún momento en el futuro. Me suena súper emocionante”.