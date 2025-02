Acusan a Dani Flow de abusar de su hija y exnovia responde a los señalamientos

En los últimos días, Dani Flow se convirtió en uno de los cantantes más buscados en redes sociales. Lamentablemente, los internautas se interesaron en el reguetonero por aspectos de su vida personal ya que acabó la relación que tenía con sus dos novias, se caso solo con Jocelyn y será papá.

Como si se tratara de una ola de controversias, hace tan solo unas horas se comenzó a viralizar, mediante Facebook, la terrible acusación hacia ‘El rey del morbo’: la cuenta ‘¿Sabías Qué?- Versión Artistas' explicó que presuntamente el artista abusó de su hija.

“Dani Flow vuelve a ser cancelado después de su boda con Jocelyn Lino y terminar su noviazgo con Valeria Zepeada, además de supuestamente querer tocar a su hija recién nacida”, escribió la cuenta antes señalada.

“Hace unos días, Dani Flow contrajo matrimonio con su primera novia, Jocelyn Lino. Sin embargo, hoy se dio a a conocer que Valeria Zepeda decidió abandonar la relación que mantenían los tres, aparentemente tras sorprender a Dani Flow intentando tocar a su hija recién nacida”, colocó ‘¿Sabías Qué?- Versión Artistas'.

Valeria Zepeda rompe el silencio y aclara presunto abuso

Desesperada de ver todo lo que se decía en redes sociales, la exnovia del cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para aclarar todo: “Qué pedo con esta supuesta ‘noticia’, no puede creer la capacidad de la gente para inventar, difamar a una persona. Hay gente que habla, opina sin saber realmente qué pasó, solo para crear más chisme y murmuro, si de algo estoy muy segura es que mi hija tiene a un excelente padre, que por supuesto también es una excelente persona, si lo ven de diferentes manera es por todos los chismes y difamaciones cómo estás que la gente se cree”.

Hasta el momento, Daniel no no ha comentado nada sobe los hechos, solo utilizó su canal de difusión para colocar lo siguiente: "El 8 de febrero me casé con Jocelyne, ya le había dado el anillo de compromiso en el EDC 2023 y no le había podido cumplir por tanto trabajo, por eso fue hasta ahora, pero planeada desde noviembre”.