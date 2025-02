De Tiktok a los festivales: Macario Martínez llega al Vive Latino

Después de volverse viral con un video donde viaja a bordo de un camión recolector de basura y de fondo suena su tema “Sueña lindo, corazón”, Macario Martínez no ha parado de sumar inesperados logros para su carrera musical. La siguiente parada, el Vive Latino 2025 (VL25).

Tras el éxito de su video en la mencionada plataforma, el músico capitalino fue considerado para ser parte del festival Tecate Pa’l Norte y ahora ha trascendido que también formará parte del cartel del festival más importante de Iberoamérica.

Así se dio el anuncio en redes sociales: “Todos merecemos cumplir nuestros sueños. Macario Martínez bienvenido a #VL252″, se aprecia en una publicación en la fanpage de Vive Latino en Facebook.

¿Cómo fue que Macario Martínez saltó a la fama?

La historia de Macario ha dividido opiniones, desde el momento en que su video se viralizó, hasta ahora con la noticia de que será parte de la próxima edición de VL25, nadie se ha detenido para opinar.

Por un lado, ha despertado la ilusión de un sinnúmero de artistas independientes que esperan ese gran “golpe de suerte” para llegar a más oídos, mientras que para otros es simplemente un personaje con una historia conmovedora que correrá con el mismo destino efímero de otros fenómenos virales de las redes sociales.

Justo en este espacio han comenzado a circular mensajes de apoyo, pero también de sarcasmo:

“Que chingon, Macario lleva como 6 años con su proyecto musical, ya era hora que pegara, muy bien por él”.

“Muchas felicidades! Espero, no vengan “los puristas del rock”, y “expertos en música” a decir que, porque Macario no es Rock, no merece estar en el VL25! Jijiji".

“Al fín hicimos famosa a la persona correcta”

“Va tocar todos sus éxitos del momento”

“Una hora escuchando “sueña lindo corazón”“.

Aunque el futuro de Macario Martínez es incierto, como el de cualquier otro proyecto independiente en este país, justo ahora está experimentando el sueño de cualquier músico que quiere vivir de su pasión.