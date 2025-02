Cuando el amor se va sin previo aviso, deja tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta. Ese sentimiento es el pilar de “Accidente”, el nuevo sencillo de Jesse & Joy en colaboración con Elsa y Elmar, una balada cargada de emoción que explora la fragilidad de las relaciones.

Desde sus primeros acordes, “Accidente” sumerge al oyente en una historia donde el amor choca de frente, sin previo aviso, dejando cicatrices imborrables.

La canción nació en una sesión de composición en la que una conversación sincera sobre el desamor se transformó en una letra poderosa. “El amor es como un accidente, no lo ves hasta verlo de frente”, dice uno de sus versos más impactantes, encapsulando la esencia de esta colaboración.

Jesse & Joy se fusionan con el estilo único de Elsa y Elmar a través de “Accidente” (Foto: Cortesía)

Para Jesse & Joy, unir sus voces con Elsa y Elmar fue una conexión natural, “Desde el primer momento sentimos que estábamos creando algo especial. Accidente captura esa sensación de estar en medio de una historia que no sabes cómo terminó así. Nos emociona compartir esta canción con Elsa, quien ha traído su sensibilidad única a esta colaboración”.

Por su parte, Elsa Carvajal, la mente detrás de Elsa y Elmar, ve en este tema una etapa importante en su carrera, “Accidente es una de esas canciones que siento que me encontró en el momento perfecto, y tener la oportunidad de crearla junto a Jesse y Joy es un verdadero sueño cumplido. Ellos no solo son referentes del pop, sino que también fueron quienes, de alguna manera, me enseñaron a amar y entender este género desde que era una adolescente. La colaboración se dio de forma tan natural que parecía magia”.

El video musical de “Accidente” mantiene la esencia de la canción, sin artificios, sin distracciones. Grabado en Casa de Copas, el mismo lugar donde nació la composición, el video presenta a los artistas interpretando la canción en su estado más puro, permitiendo que la fuerza de la letra y la interpretación hablen por sí solas.