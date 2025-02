Kevin Kaarl reinventa el significado de nostalgia con su nuevo disco ‘Ultra Sodade’

(Foto: Cortesía Imagine It Media / Ingenió Local)

Kevin Kaarl, cantautor mexicano, conocido por su voz y sus profundas letras, ha sorprendido a sus seguidores con un trabajo que explora nuevos sonidos y emociones, pero que mantiene la esencia melancólica que lo caracteriza.

‘Ultra Sodade’ es un viaje musical a través de los recuerdos y las experiencias, un álbum en el que además de haber plasmado su evolución como artista, Kevin reinventó el significado de la nostalgia.

El disco, que incluye 13 temas inéditos, a la vez es un homenaje a Cesária Évora y al término de “sodade”, el cual refiere a la nostalgia profunda y melancolía. Kaarl ha explicado que este concepto lo ha acompañado a lo largo de algunos momentos en su vida, convirtiéndose en una inspiración para este nuevo trabajo.

‘Ultra Sodade’ guarda un significado especial para Kevin Kaarl, no solo porque marca su regreso a la música, sino también por el trabajo en conjunto que realizó con su hermano Bryan, el cual tuvo un papel clave en el proyecto al trabajar como productor.

Al respecto, en exclusiva para Publimetro, Kevin y Bryan Kaarl compartieron el viaje que realizaron para la concepción de ‘Ultra Sodade’, un disco que esperan pueda resonar en el público de la misma forma en la que ellos lo visualizaron.

¿Cómo se sienten por el lanzamiento de ’Ultra Sodade'?

“Estoy nervioso, creo que en esta última semana sí he estado muy ansioso porque ya salía, es como un constante estar pensando demasiadas cosas sobre el álbum, pero a mí en la personal me dejó muy satisfecho, me gusta demasiado el resultado”, dijo Kevin.

Por su parte Bryan agregó, “Yo estoy muy contento de que ya va a salir, pero a la vez me siento ansioso. Quiero saber qué es lo que la gente piensa de mí, tengo la corazonada que les va a gustar, pero quiero saber qué opina de cada canción”.

¿Cómo fue el proceso creativo para su primer álbum al trabajar juntos?

“Fue muy diferente a todo lo que he hecho, porque yo pues estaba acostumbrado a hacerlo todo solo, componer solo, escribir solo y mientras más avanza el proyecto pues más se va haciendo gigante todo, entonces decidí trabajar con un productor y Bryan ya me ha ayudado con una rola, entonces decidí trabajar junto con él, fue un proceso chido, se siente muy satisfactorio cuando lo estás haciendo y logras obtener lo que realmente querías plasmar”, comentó Kevin Kaarl.

¿De dónde viene el nombre del disco?

“Viene de dos partes, viene de un país que se llama Cabo Verde, allá en África. En Cabo Verde existe un género musical que se llama morna, de donde salió Cesária Évora y ella tiene la canción Soda, que es desde donde yo escuché la palabra. Al escucharlo pues se me quedó muy pegada en la cabeza y la escuchaba muy seguido. Me gustó mucho el significado detrás de esta palabra, que significa un sentimiento de nostalgia, de añoranza muy grande. Entonces, en este álbum estamos hablando de un personaje que fue consumido completamente por la añoranza”, señaló Kevin.

¿Qué retos y satisfacciones les dejaron este nuevo proyecto?

“Pues el reto mío fue que era mi primera producción y no solo producción, no solo ser la música, sino también hacer la mezcla y la edición y que fue algo muy estresante y también interesante porque aprendí muchas cosas antes de iniciar este proyecto, este nuevo álbum, pero también fue aprender durante las grabaciones. Hubo cosas muy estresantes, pero al final yo creo que lo conseguí”, explicó Bryan.

¿Qué puede esperar el público de Kevin Kaarl en este 2025?

“Yo quiero seguir avanzando en mi proceso evolutivo en la música. Yo creo que se puede notar mucho mi cambio del primer álbum, a este álbum. Sigo metido en el folk, pero aún así no me he limitado a quedarme nada más con una guitarra de acústica y quiero seguir explorando sonidos, quiero seguir explorando mi forma de escribir las letras, quiero seguir explorando la forma de poder plasmar mis sentimientos en mis letras”.