Ramón Fernández revela la historia detrás de Estos celos y el tatuaje dedicado a su abuelo

La familia Fernández celebra al patriarca de su dinastía, quien habría cumplido 85 años este 17 de febrero. Como cada año, se realiza una misa especial en el Rancho Los 3 Potrillos, donde se encuentra el mausoleo del intérprete de Estos celos.

El rancho del Charro de Huentitán permanece abierto para que sus seguidores sean parte de las actividades especiales este lunes.

Ramón Fernández, nieto de Don Vicente e hijo de Vicente Fernández Junior compartió con Publimetro algunos detalles de los lazos más allá de la música con su Tata, como cariñosamente llaman a su abuelo.

En el día que Don Chente celebraría su cumpleaños número 85, Ramón reveló la historia detrás de Estos celos, una canción que incluye en su primer EP Para ti.

“Para mí, Estos celos es una canción hermosísima. Creo que todo llega en su momento. El country siempre ha formado parte de mi vida, sobre todo en San Antonio, Texas, donde crecí. Justo cuando nos mudamos allá, mis papás se separaron", señaló el nieto de Vicente Fernández.

“Años después, supe que Joan Sebastian le escribió esta canción a mi papá, inspirándose en la historia de mis padres y su separación. Para mí, esta canción es muy especial porque me toca el corazón. Es fuerte y profunda. Por eso quise cantarla, siempre respetando al maestro Joan Sebastian y el significado original, pero también conectando con mi propio sentimiento y honrando a mi abuelo”, confesó el cantante, quien recientemente inició de manera profesional su camino en la música.

Ramón Fernández recuerda Vicente Fernández en el día de su nacimiento (Foto: Gabriela Acosta)

Tatuajes con significado

Ramón Fernández también habló sobre los tatuajes que tiene, en especial uno muy significativo que comparte con su hermano.

“Nunca he contado esto en cámara. Este tatuaje tiene mucha historia. Fue en honor a mi abuelo. De hecho, el último cumpleaños que mi Tata celebró en vida, no pude estar con él porque este tatuaje se me infectó. Fue un problema, pero valió la pena”, dijo.

Ramón Fernández revela la historia de la canción "Estos celos" (Foto: Gabriela Acosta)

“Es el tatuaje que más me ha dolido y el único que he tenido que detener antes de terminar. Cuando vi el que se hizo mi hermano Vicente, supe que yo también quería uno. Escogí una imagen de mi abuelo sosteniendo un gallo, porque para mí él lo es todo, mi segundo papá. Lo llevo conmigo siempre, aunque aún no está terminado, pero ahí está la intención. Él sigue acompañándome en todo momento”.