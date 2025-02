Shakira es dada de alta; hospital señala empleados por filtrar información

Shakira tuvo que ser hospitalizada durante el fin de semana debido a un fuerte dolor abdominal que la obligó a cancelar su presentación en Perú. La cantante ya fue dada de alta, no obstante, el hospital en el que se internó señaló a sus empleados por filtrar información de su estancia en el nosocomio y se aseguró que no es la primera vez que esto sucede.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana le hizo saber a sus fanáticos que no podría realizar la presentación en vivo que tenía agendada en Perú debido a problemas de salud: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

“Estoy muy triste por no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, agregó.

Comunicado de Shakira en Instagram

Shakira ya salió del hospital

Medios de información locales hicieron pública la dada de alta de Shakira, quien llegó al hospital por un fuerte dolor abdominal del que no dio más detalle; aún así, se reportó que todo fue a causa de un cuadro de gastroenteritis.

La intérprete de ‘Hips don’t lie’ se manifestó en sus historias de Instagram con un mensaje para sus fanáticos: “Gracias por todos sus mensajes de cariño, me dan tanta fuerza. Los quiero con el alma”.

Cabe destacar que una gran cantidad de admiradores de la barranquillera se congregó fuera del hospital esperando obtener noticias, razón por la que el nosocomio lanzó un comunicado en el que destaca el valor de la privacidad de sus pacientes: “Le recordamos que el servicio médico prestado y la interacción con fuentes de información deberán mantener el carácter de confidencialidad”.

“El acceso de historias clínicas del paciente está restringida al médico tratante”, agregó el hospital en su boletín, según información del medio ‘Lecturas’.