El nombre de Alicia Villarreal se convirtió en tendencia, luego de que se diera a conocer que presuntamente fue golpeada por Cruz Martínez, por lo cual, recientemente filtraron videos de la cantante al salir de una reunión con sus abogados luego de interponer una denuncia con su expareja.

La noticia sobre la presunta agresión se dio a conocer de manera indirecta, ya que la intérprete mexicana hizo una seña de auxilio en medio de una de sus presentaciones, por lo cual posteriormente comenzó a circular más información del tema.

Alicia Villarreal y Cruz Martínez Imágenes de Instagram: @lavillarrealmx y @mtzcruz

Alicia Villarreal es captada luego de interponer denuncia contra Cruz Martínez

Al respecto, la cuenta identificada como @chamonic3 compartió las primeras imágenes de Alicia Villarreal luego de salir de una reunión con sus abogados tras interponer una denuncia contra Cruz Martínez.

“Exclusiva: Primeras imágenes de Alicia saliendo de la oficina de sus abogados. Como les dije ayer en “El show de la mejor” que Alicia Villarreal se reuniría con sus abogados para hablar sobre la denuncia que le interpuso a su ex pareja Cruz Martínez por violencia intrafamiliar y otros cargos”.

Alicia Villarreal es captada luego de interponer denuncia contra Cruz Martínez (Foto: Instagram @chamonic3)

En este sentido, la creadora de contenido de espectáculos reveló que será el Despacho de Abogados Richter, Ramírez y Asociados quien represente a la cantante durante el proceso legal.

“Cabe mencionar que el reconocido Despacho de Abogados Richter, Ramírez y asociados es quien estará llevando el caso, ellos estuvieron por más de 3 horas hablando sobre el tema he incluso estuvo también presente una reconocida psicóloga especialista en violencia familiar, Daniela Parlange”.

Así fue como Alicia Villarreal confirmó su divorcio con Cruz Martínez

Al respecto de las dudas que surgieron sobre el futuro de su relación, durante una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Alicia Villarreal habló abiertamente del tema, señalando que la música ha sido un refugio para afrontar las dificultades que se presentaron en su vida.

“Llegó un momento en el que dije ya. Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es un compañero de todos los seres humanos, la música es un refugio es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”, reveló.

Asimismo, ante las preguntas sobre su matrimonio con Cruz Martínez, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” confirmó que tomó la decisión de divorciarse, explicando que no ha sido un proceso fácil, tomando en cuenta todos los momentos que compartieron por más de 20 años juntos.

“No es simplemente firmar un papel y ya, realmente es un proceso”, añadió.