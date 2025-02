Enrique Guzmán critica el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera: “Está re feo”

Enrique Guzmán rompió el silencio sobre la polémica respecto al cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera. En medio de sus declaraciones, calificó a la cotizada pieza de arte como “fea” y aseguró que ante su descontento con la pintura, mandó a hacer otra con otro reconocido retratista.

Silvia Pinal dio su último suspiro el 28 de noviembre de de 2024 hecho que impactó a todo México. La primera actriz falleció a los 93 años rodeada de sus seres queridos en el hospital, para después ser homenajeada en Bellas Artes, recinto digno de su larga trayectoria en el cine y la televisión.

Mucha polémica surgió alrededor de la muerte de la actriz del cine de oro mexicano, sobre todo por los temas relacionados con su herencia, por lo que el cuadro que le pintó Diego Rivera se volvió objeto de controversia y discusiones, pues incluso Pepillo Origel aseguro que Silvia Pinal le regaló la pieza.

Alejandra Guzmán denuncia que robaron en la mansión de Silvia Pinal

A Enrique Guzmán no le gustó el cuadro que Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal

Medios de comunicación interceptaron a Enrique Guzmán para cuestionarlo acerca de la polémica por el cuadro de Silvia Pinal, de tal manera que aseguró que la pieza original se encuentra resguardada en el Palacio de Bellas Artes: “El cuadro original está en Bellas Artes. Lo que tiene Ale es una copia del cuadro, una réplica y eso es lo que recibió de parte de Silvia. Silvia ya había donado el cuadro a Bellas Artes desde hace mucho”.

Mencionó que el que tenía la actriz en su casa era una copia y argumentó: “El cuadro lo tenía colgado arriba de la alberca y tener un cuadro sobre donde hay agua, que es tan importante, es una locura”.

Para concluir, sentenció que no le gustaba el cuadro y que “está re feo”, pues no logra capturar con precisión la belleza de Silvia Pinal, por lo que mandó a hacer otro retrato: “Tiene la cara del pintor. Silvia era muy bonita y tiene una cara de rana. Se lo dije, le mandé a hacer otro. Se lo mandé a hacer con Guayasamín, un pintor ecuatoriano. No sé qué hizo con él, yo me divorcié“.