Miguel Bosé renace gracias a su nueva gira ‘Importante Tour’

Con más de cuatro décadas de carrera y después de una larga ausencia en la industria, Miguel Bosé regresa a los escenarios mexicanos con una serie de conciertos a través de su gira ‘Importante Tour’, misma con la que planea volver a conquistar y conectar con todos sus fanáticos.

A pocas semanas del inicio de su gira, Miguel Bosé ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre el proceso por el que ha atravesado para la concepción de un proyecto tan importante en su carrera, además de su preparación para regresar a los escenarios, lleno de nervios, pero con emoción por el reencuentro con el público.

“Me he preparado dándome tiempo, solo el tiempo encaja las cosas, cura las cosas, las soluciona y las explica. Juntando ayudas y recuperando todo lo que había perdido que era mucho, muchísimo. Hasta que un día dije: Ahora, sí, estoy listo. A mí me lo dijeron una persona que me ayudó a recuperarme anímicamente, a recuperar mi voz, a recuperar. Y así a partir de ese momento arrancamos”, comentó.

Miguel Bosé sella su amor por México con su gira ‘Importante Tour’ (Foto: Cortesía / Miguel Bosé)

Luego de varios años fuera de los escenarios y ante una gira tan importante, el famoso artista atravesó por un proceso necesario para sanar y volver a conectar con su faceta artística, dando como resultado un Bosé renacido, listo para retomar la importancia de su carrera dentro de la industria musical.

“Cuando pasó todo lo que pasó y empezaron a acumularse problemas de todas las índoles, yo culpé a Bosé. Dije: Él tiene la culpa, tú tienes la culpa por ser quién eres, tú me has destrozado mi vida. Entonces, me construí como un lego y dejé todas las piezas así por el suelo. Un buen día decidí que ya le había castigado lo suficiente. Ya había pasado lo suficiente y en ese momento empecé a juntarlo y salió un Bosé renacido”, explicó.

Miguel Bosé sella su amor por México con su gira ‘Importante Tour’ (Foto: Cortesía / Miguel Bosé)

Con aproximadamente 20 álbumes de estudio, Miguel Bosé se ha consolidado como uno de los artistas más importantes, destacando con su estilo único y sus poderosas letras, por lo cual a pocas semanas del inicio de su gira, el intérprete habló sobre el significado de ‘Importante Tour’.

“Todo lo que he hecho ha sido importante, todo ha tenido su importancia, pero después de 8 años de ausencia de haber pasado por verdaderos problemas emocionales, profesionales, anímicas, espirituales, familiares, haber pasado 8, 9 años de penurias y de dificultades en el momento y haberlas combatido y superado todas fue cuando decidí que estaba listo para volver y hacer de nuevo una gira se convirtió en la cosa más importante de mi vida, porque mi carrera lo ha sido y lo es en mi vida, junto con mi familia, mis conocimientos, mis viajes. Pero en este momento esto era lo más importante que iba a hacer”, dijo.

‘Importante Tour’ iniciará en México, pasando por España y Estados Unidos, prometiendo en convertirse en una de las giras más prometedoras y ambiciosas en la carrera de Miguel Bosé, especialmente por reencuentro que tendrá con miles de fanáticos, mismos que podrán disfrutar de éxitos como “Nena”, “Morena mía”, “Amante bandido”, entre otros.

Fechas del ‘Importante Tour’ en México