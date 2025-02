Paquita la del Barrio dejó una fortuna millonaria: ¿Cómo se repartirá la herencia?

El día de ayer la noticia de la muerte de Paquita la del Barrio impactó a todo México. Tras el suceso muchas preguntas comenzaron a surgir, como la manera en la que se repartirá su herencia millonaria, pues después de una larga trayectoria en la industria musical la intérprete logró reunir una exorbitante cantidad de dinero.

Fue el 17 de febrero que se hizo público el deceso de Paquita la del Barrio a los 77 años a través de sus redes sociales: “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible, que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”

Rápidamente el nombre de la cantante de ‘Rata de dos patas’ se volvió tendencia en internet, ya que muchas personas lamentaron la pérdida y recordaron sus momentos más icónicos, pues Francisca Viveros Barradas se convirtió en un referente de la cultura mexicana gracias a su carisma y su música.

Muere Paquita la del Barrio

¿De cuánto era la fortuna de Paquita la del Barrio?

Paquita la del Barrio forjó una carrera en la industria musical que perduró por más de 40 años; nunca paró de trabajar, por lo que incluso tenía un concierto programado para el 16 de marzo del año en curso. Además, se caracterizó por ser una mujer de negocios, ya que incursionó en el mundo de la gastronomía con un restaurante de comida mexicana, de tal manera que reunió una cantidad impresionante de dinero a lo largo de su vida.

Según el portal web Celebrity Network, la originaria de Veracruz dejó una fortuna de 10 millones de dólares, lo que equivale a 198 mil 900 pesos mexicanos aproximadamente.

¿Cómo se repartirá su herencia?

Paquita la del Barrio tuvo cinco hijos, no obstante, dos de ellos fallecieron. En una entrevista en 2023, la cantante aseguró que no había redactado un testamento, ya que no estaba en sus planes dejar herencia a sus hijos.

“No lo he hecho porque no quiero. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les dejaría nada. Pero no tengo dinero”, explicó Paquita en su momento.